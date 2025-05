Krypto-Analyst: Rennen um erste NASDAQ-regulierte tokenisierte Aktien beginnt

Die Anzahl der Unternehmen, welche digitale Vermögenswerte wie Bitcoin erwerben, ist seit der zugenommenen Akzeptanz in den USA und der strategischen Krypto-Reserve stark gestiegen. Während man diese vor einem Jahr noch an zwei Händen abzählen konnte, sind es mehr als 121 Unternehmen. In einem ähnlichen Tempo könnte nun die Adoption der Tokenisierung vonstattengehen, wobei laut einem Krypto-Analysten nun ein Wettrennen begonnen hat. Erfahren Sie jetzt nähere Details.

Bedeutung der Tokenisierung nimmt laut Krypto-Analysten weiter zu

Die Adoption der Blockchains macht auch bei anderen Sektoren deutliche Fortschritte. Dabei stellt die Tokenisierung von Aktien einen Sektor dar, von welchem zahlreiche Krypto-Analysten und TradFi-Analysten erwarten, dass er einen der größten Wachstumsmärkte der kommenden Jahre darstellt. So werden je nach Prognosen bis zum Jahr 2030 tokenisierte Vermögenswerte in Höhe von rund 10 Bio. USD erwartet.

Denn die Blockchain-Technologie bietet einige Vorteile, welche sie für die Vermögensverwalter und ihre Kunden besonders attraktiv macht. Dies sind unter anderem niedrigere Gebühren, bessere Verfügbarkeit, höhere Sicherheit, globaler Zugang, neuartige Funktionen und höhere Liquidität.

Bereits im Jahr 2017 wurden von dem Unternehmen tZERO, einer Tochtergesellschaft von Overstock, und Polymath die ersten Prototypen entwickelt. Jedoch wurden diese Security Token nur in geschlossenen Netzwerken herausgegeben.

Im Jahr 2020 kamen dann in Zusammenarbeit mit CM-Equity AG tokenisierte Aktien über Kryptobörsen wie FTX und Bittrex Global hinzu. Dabei wurden die Vermögenswerte durch echte Anteile an den Aktiengesellschaften gedeckt. Zwar handelt es sich um regulierte Assets, jedoch waren diese noch nicht in den besonders intensiven USA verfügbar.

Securitize war eines der ersten Unternehmen, welches in den Vereinigten Staaten bei der SEC registrierte tokenisierte Vermögenswerte auf den Markt brachte. So wurde im Jahr 2021 nach der Reg A+ des US-Rechts eine Aktie von Exodus auf den Blockchains von Algorand und Stellar herausgegeben. Ebenso ist in dem Jahr die Börse INX hinzugekommen.

Krypto-Analyst: Wettrennen um die ersten NASDAQ-regulierten tokenisierte Aktien beginnt

Nun hat laut dem Krypto-Analysten MartyParty das Wettrennen der Unternehmen um die ersten von der NASDAQ regulierten tokenisierten Aktien begonnen. Nachdem bereits im Dezember des vergangenen Jahres ein Antrag von der auf Solana spezialisierten Aktiengesellschaft Sol Strategies gestellt wurde, folgen nun die Nächsten.

So bemüht sich laut Aussagen des Krypto-Analysten indessen auch der Vermögensverwalter Galaxy Digital bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC darum, dass die Aktie und weitere als tokenisierte Vermögenswerte angeboten werden. Dafür werden derzeit unter anderem die Rahmenbedingungen geklärt.

https://twitter.com/martypartymusic/status/1923726546084188593

Auf welcher Blockchain diese tokenisierten Aktien erscheinen sollen, ist bisher noch unklar. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass die im Jahr 2024 gestartete Tokenisierungsplattform GK8 dafür genutzt werden könnte, auch wenn diese für institutionelle Kunden gestartet wurde.

Diese wurde auf der Blockchain von Ethereum herausgegeben, soll aber auch tausende von L1- und L2-Protokollen unterstützen, die mit der EVM kompatibel sind. Somit könnte der ETH-Coin einer der größten Profiteure werden. Vermutlich haben sie sich aufgrund der größeren Zuverlässigkeit für das Netzwerk entschieden, wobei andere Vermögensverwalter eher auf Solana setzen.

Solana kann mit Solaxy eine Zuverlässigkeit wie Ethereum erreichen

Der Krypto-Markt entwickelt sich kontinuierlich weiter und so stell Solana mit der deutlich höheren Geschwindigkeit und den wesentlich geringeren Gebühren eine Verbesserung gegenüber Ethereum dar. Allerdings hat die hohe Nachfrage zu Transaktionsabbrüchen und Netzwerkausfällen geführt, welche Institutionen Milliarden US-Dollar kosten und vor einer stärkeren Adoption abschrecken können.

Diese Probleme sollen nun jedoch mit der ersten Solana-Skalierungslösung Solaxy behoben werden, welche wie ein Blitzableiter die Lastspitzen abfangen soll. Auf diese Weise kann Solaxy mit der Expansion von Solana wachsen und davon profitieren. Schon jetzt erzielt die SOL-Chain laut Artemis täglich mehr als 100 Mio. Transaktionen, während der zweite Platz lediglich 9,5 Mio. erreicht.

Viele Sektoren wie GameFi oder die Tokenisierung erfordern allerdings eine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grunde wurde Solaxy gestartet, welches dafür sorgen soll, dass die Skalierbarkeit von Solana nicht gefährdet wird. Dabei stellt es eine zweite Engine dar, welche parallel zur SOL-Chain betrieben wird und auf eine vergleichbare oder sogar höhere Leistung kommen soll.

Darüber hinaus werden zahlreiche fortschrittliche Technologien verwendet, um etwa für eine höhere Interoperabilität zu sorgen. Zudem können über zkProofs die transparenten Blockchain-Transaktionen besser geschützt sowie Regulationen eingehalten werden, wie Bankengeheimnis und Datenschutz.

Das Solaxy-Team ist unentwegt mit der Optimierung der heiß erwarteten Skalierungslösung beschäftigt, welche den Erfolg der ersten ETH-L2s und deren Milliardenbewertungen imitieren könnte. Daher haben sich die Anleger gierig auf den Vorverkauf gestürzt, der mittlerweile schon einen Betrag von beeindruckenden 36,94 Mio. USD erzielt hat. Für weniger als zwei Tage werden die Coins noch rabattiert für 0,001728 USD angeboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.