Eigentlich hat Alibaba in der abgelaufenen Handelswoche solide Zahlen vorgelegt. Doch an der Börse kam das nicht gut an: Der Kurs fiel nach der Veröffentlichung deutlich und hat sich bislang auch nicht erholt. Analysten reagieren verhalten - besonders mit Blick auf das Cloud-Geschäft und die zunehmenden Investitionen.Morgan Stanley sieht die Kursreaktion nüchtern: "Wir glauben, dass die Schwäche des Aktienkurses nach den Ergebnissen auf zu hohe Erwartungen an das Cloud-Geschäft zurückzuführen ist." ...

