Bitcoin steigt durch globales Vermögen 5 Jahre und erreicht jetzt 200.000 USD

In der letzten Zeit haben einige Krypto-Experten sehr bullische Katalysatoren aufgezählt, welche die Rally beflügeln. Welche dies sind und warum Bitcoin in diesem Jahr noch ein konservatives Kursziel von 200.000 USD erreichen sowie über die kommenden fünf Jahre noch steigende könnte, erfahren Sie jetzt hier.

95 % des globalen Vermögens noch nicht in Bitcoin investiert

Bitcoin konnte sich durch die Annäherung Chinas und der USA bezüglich der Zölle sowie der 90-tägige Zollpause und der niedrigeren Inflation über die wichtige Marke von 100.000 USD bewegen.

Seitdem haben mit dem laut dem Crypto Fear & Greed Index gierigen Sentiment der Kryptoinvestoren die bullischen Prognosen der Analysten wieder zugenommen. Eine etwas konservativere Vorhersage hat der Bitwise-CIO Matt Hougan kürzlich gemacht.

NEW: BITWISE CIO SAYS BITCOIN WILL HIT $200,000 BECAUSE "95% OF GLOBAL WEALTH" DOESN'T OWN IT YET



BTC IS "GOING STRAIGHT UP FOR THE NEXT 5 YEARS." pic.twitter.com/vf2FqjEdGJ - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) May 17, 2025

In dieser verweist der Krypto-Experte darauf, dass sich zwar schon 95 % aller Bitcoins im Umlauf befinden, jedoch 95 % des globalen Kapitals noch keine hält. Aufgrund dieser großen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, erwartet Hougan auch, dass sich Bitcoin über die nächsten fünf Jahre positiv entwickeln wird.

Ähnlich sieht es der Krypto-Experte Lark Davis, laut dem die On-Chain-Metriken nach einem neuen Allzeithoch "schreien" würden. Insbesondere verweist er auf den Bitcoin-Bestand der Börsen von nur 2,1 Mio. BTC, Coinbase verzeichnete nun Rekordtagesabflüsse von 9.700 BTC und das Halten der Miner seit dem Tief von 74.000 USD.

Bitcoin könnte in diesem Jahr noch mehr als 200.000 USD erreichen

Noch bis Jahresende geht Matt Hougan von einem Bitcoin-Preis in Höhe von 200.000 USD aus. Als Gründe dafür nannte er unter anderem die zunehmende institutionelle Adoption, die Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs im vergangenen Jahr sowie die wachsende Akzeptanz durch Regierungen. Zudem kommen noch Zentralbanken und mehr hinzu.

Hougan erwähnte auch, dass Bitcoin mit einer jährlichen Inflationsrate von 0,84 % seltener als Gold ist. Der Krypto-Experte Ki Young Ju hat hingegen festgestellt, dass das Unternehmen Strategy mit seinen über ein halbes Jahr viermal so hohen Bitcoin-Investments im Vergleich zur Schürfmenge zu einer Bitcoin-Deflation von 2,23 % geführt hat.

THE CALM BEFORE THE BITCOIN STORM$BTC exchange balances keep shrinking.



Nobody's ready for what's on the horizon. Absolutely no one. pic.twitter.com/yeCuyxt5Kg - Giannis Andreou (@gandreou007) April 26, 2025

Somit könnte die Verringerung der BTC-Börsenbestände in den nächsten 6 Monaten sogar noch schneller sein als die zuletzt fast 17 %, zumal bei einem schwindenden Angebot selbst bei gleich hohen Investments schneller ein höherer prozentualer Anteil schwinden würde.

Allerdings wurden auch andere Unternehmen von der explosiven Entwicklung der Strategy-Aktie inspiriert, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, was die Anleger mit steilen Kursanstiegen eingepreist haben. Durch sie wurden seit der US-Wahl im November sogar mehr als 7-mal so viele Coins erworben, als die Miner in den Umlauf gebracht haben.

Nun will der Strategy-Geschäftsführer sogar noch einmal seinen Bestand verdoppeln und laut Hougan soll noch ein Anteil des globalen Vermögens in diesen fließen. Dabei dürften die Banken ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, da ihnen zuletzt in den USA mehr Freiheiten für eigene Krypto-Dienstleistungen gewährt wurden.

Bullenmarkt könnte Bitcoin-Preise jenseits von 500.000 USD ermöglichen

Die Bitcoin-Prognosen der Analysten unterscheiden sich teilweise deutlich. Während einige in diesem Jahr von einem Kursziel von bis zu 150.000 USD ausgehen, rechnen Optimisten hingegen sogar mit Preisen von bis zu 500.000 USD, wobei viele Analysten eine Prognose von 250.000 USD abgegeben haben.

Somit sind bis Jahresende Renditen von rund 0,5x bis 5x möglich, was jedoch nicht mehr die hohen Gewinne wie zu Beginn ermöglicht. Stattdessen nimmt das Steigerungspotenzial mit der Zunahme der Bewertung ab. Deshalb wurde nun für den Bitcoin-Narrativ der neue BTC Bull Token gestartet, welcher niedrig beginnt und hoch hinaus will.

Um dies zu erreichen, hat sich das Team eine nützliche Bindung an den Bitcoin-Preis überlegt, was ein wenigen mit den an Fiatwährungen gekoppelten Stablecoins vergleichbar ist, welche dadurch im Vergleich zu Fiats einen besonders stabilen Kursverlauf erhalten. Einen ähnlichen Vorteil macht sich das Team für die als ansonsten unsicher geltenden Memecoins zunutze.

Ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD und in Schritten von 25.000 USD werden $BTCBULL-Coins vernichtet, um damit durch die Angebotsverknappung für einen Preisturbo zu sorgen. Sollte BTC 150.000 USD erreichen, erhalten die $BTCBULL-Inhaber einen AirDrop in echten Bitcoins an ihre Wallets gesendet, was in Schritten von 50.000 USD wiederholt wird.

Zudem belohnt der BTC Bull Token seine Inhaber mit einem regelmäßigen passiven Einkommen im nativen $BTCBULL-Coin. Gezahlt wird dieses, sobald Interessierte ihre Coins in den Staking-Pool einzahlen. In diesem Falle werden ihnen jährliche Zinsen in Höhe von 70 % gezahlt, was das langfristige Halten fördern kann.

Noch können die Token unter dem späteren Markteinführungspreis für 0,002515 USD gekauft werden. Dieses Angebot wird jedoch nur noch für die nächsten 16 Stunden verfügbar sein, weil dann mit dem Ablaufen des Countdowns spätestens die nächste Vorverkaufsrunde eingeleitet wird.

