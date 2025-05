Warum stürzen die Lieferdrohnen von Amazon immer wieder ab? Ein neuer Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde gibt jetzt neue Einblicke in die Probleme von Prime Air. Mit dem Lieferprogramm Prime Air verfolgt Amazon ehrgeizige Ziele - aber in der Realität gibt es immer wieder Probleme. Nach zwei Abstürzen im Dezember 2024, bei denen sogar ein Feuer am Boden ausbrach, musste der Versandriese seine Drohnenlieferungen in Texas und Arizona vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...