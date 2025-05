Diese Aktie ist abgestürzt, doch nun erreichen die Kennzahlen Extremwerte. Der Einstieg lockt Return to the mean - zu Deutsch: zurück zum Durchschnitt - ist ein gebräuchlicher Begriff unter Ökonomen. Die dahinterstehende Mean-Reversion-Theorie kommt aus der Statistik. Es geht vereinfacht gesagt darum, dass Extremwerte aus Stichproben nicht lange anhalten und sich im Ablauf dann wieder dem Durchschnitt zuwenden. Dieser Effekt ist auch bei Finanzdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...