© Foto: Rod Lamkey - CNP - Consolidated News Photos

Jamie Dimon hält eine Rezession in den Vereinigten Staaten weiterhin für möglich - trotz jüngster Entspannungssignale zwischen den USA und China. Die Märkte schwanken, Investoren zögern, und Amerikas Ruf bröckelt.Ein Gespenst geht um an den Finanzmärkten - das Gespenst der Rezession. Und einer, der es beim Namen nennt, ist Jamie Dimon, der Vorstandschef von JPMorgan Chase. "Hoffentlich bleibt uns eine Rezession erspart, aber ausschließen würde ich sie nicht", sagte Dimon im Interview mit Bloomberg am Rande der Global Markets Conference in Paris. Wie tief oder wie lang ein Abschwung ausfallen würde, könne niemand vorhersagen. Doch der Chef der größten US-Bank ist sichtbar nervös. Der Grund: …