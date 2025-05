Auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway kündigte Buffett nicht nur seinen Rücktritt als CEO an, sondern gab auch einen Filmtipp. "Jeder Amerikaner sollte diesen Film sehen", so die Investorenlegende.Das beherrschende Thema der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway war der angekündigte Rückzug von Warren Buffett als CEO. Doch der Starinvestor nutzte die Bühne auch, um eine persönliche Empfehlung auszusprechen: "Becoming Katharine Graham", eine neue Dokumentation auf Amazon Prime, sei laut dem 94-Jährigen ein "faszinierender Einblick "in ein Stück amerikanischer Geschichte. Im Zentrum der Dokumentation steht Katharine Graham, die langjährige Verlegerin der …