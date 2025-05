BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt haben sich am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nach Meister FC Bayern München und Bayer Leverkusen für die Champions League qualifiziert. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Absteiger Holstein Kiel mit 3:0 (1:0) und rückte damit noch auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Frankfurter sicherten sich Platz drei durch ein 3:1 (1:1) beim SC Freiburg, der dadurch auf Rang fünf zurückfiel und in der kommenden Saison in der Europa League spielt.

Für die Conference League qualifizierte sich der FSV Mainz 05 durch ein 2:2 (1:0) im Heimspiel gegen Leverkusen. Das zuvor punktgleiche Team von RB Leipzig verpasste als Siebter durch eine 2:3 (2:1)-Niederlage gegen Pokalfinalist VfB Stuttgart das internationale Geschäft.

Der 1. FC Heidenheim spielt nach dem 1:4 (0:2) gegen Werder Bremen in der Relegation am 22. und 26. Mai gegen den Zweitliga-Dritten um den Klassenverbleib. Als Absteiger standen zuvor bereits Kiel sowie der VfL Bochum fest. Meister FC Bayern siegte beim letzten Bundesliga-Spiel von Thomas Müller mit 4:0 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim./mkl/DP/zb