DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: ISX Financial steigert Umsatz und Ergebnis deutlich im Q1 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: ISX Financial steigert Umsatz und Ergebnis deutlich im Q1 2025

Frankfurt (pta000/18.05.2025/10:00 UTC+2)

Im ersten Quartal 2025 erzielte ISX Financial EU Plc einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro aus Kundengeschäft, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2024: ca. 13,36 Mio. EUR) und 2 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Das gesamte Quartalsergebnis (inklusive sonstiger Erträge) lag bei 16 Millionen Euro, der höchste Quartalswert seit Unternehmensgründung. Die Transaktionsvolumina stiegen im Jahresvergleich um 14 %, während sie gegenüber dem Vorquartal um 7 % zurückgingen.

Das Nettovermögen des Unternehmens wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 114 % und gegenüber dem Vorquartal um 14 % (Q1: +6,1 Mio. EUR auf 48,3 Mio. EUR). Die Eigenmittel erhöhten sich im Quartal um 4,8 Mio. EUR (plus 13,9 %). Die EBITDA-Marge lag bei starken 53 %, was die hohe Profitabilität und finanzielle Stabilität von ISX Financial unterstreicht. Der Quartalsgewinn (ungeprüft) belief sich auf 6,2 Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahresquartal und einem Rückgang von 23 % zum Vorquartal entspricht. Die Kosten stiegen im Quartal um 36 % auf 8,76 Mio. EUR, hauptsächlich wegen höherer Verkaufsprovisionen, der Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens und dem Wegfall von Rückstellungen aus dem Börsengang.

Für Forschung und Entwicklung wurden im ersten Quartal 0,8 Mio. EUR investiert. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf 180, wobei gezielt Führungskräfte und technische Spezialisten eingestellt wurden, um das internationale Wachstum zu unterstützen. Trotz eines schwachen Verbrauchervertrauens in der EU bewies ISX Financial mit diesen Zahlen die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells und sieht sich für das weitere Jahr gut aufgestellt.

ISX Financial https://www.isx.financial

Quellen: https://www.isx.financial/hubfs/isxreports/25%20Q1.pdf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.isx.financial%2F

