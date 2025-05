BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa fordert in Reaktion auf Israels neue Großoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen ein Ende der Gewalt. "Schockiert über die täglichen Nachrichten aus dem Gazastreifen: Zivilisten hungern, Krankenhäuser werden erneut von Angriffen getroffen. Gewalt muss aufhören!", schrieb Costa auf der Plattform X. "Die israelische Regierung muss die Blockade jetzt aufheben und den sicheren, schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe gewährleisten."

Was in dem abgeriegelten Küstenstreifen am Mittelmeer geschehe, sei "eine humanitäre Tragödie", schrieb der EU-Ratspräsident und übt scharfe Kritik an Israels Vorgehen: "Ein ganzes Volk wird mit erdrückender, unverhältnismäßiger militärischer Gewalt angegriffen. Internationales Recht wird systematisch verletzt." Eine dauerhafte Waffenruhe und "die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln" seien dringender denn je. Israels Militär hatte in der Nacht zuvor den Auftakt zu einem neuen Großangriff in Gaza bekanntgegeben./ln/DP/zb