Nürburg (ots) -Am Freitag, 16. Mai hat der ADAC Mittelrhein hat im ADAC Fahrsicherheitszentrum Nürburgring den neuen "ADAC Camper des Jahres Rheinland-Pfalz" gekürt. In einem abwechslungsreichen Wettkampf setzte sich Henry Flaming aus Neuwied mit seinem Mercedes-Benz 308D unter 14 Teilnehmenden durch. Mit fahrerischem Können, sicherer Fahrzeugbeherrschung und einem Schuss Grillkunst überzeugte er auf ganzer Linie und sicherte sich das Ticket für das große Bundesfinale am 6. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf. Den zweiten Platz belegte Detlef Klein aus Steimel und auf dem dritten Platz landete Vorjahressieger Martin Gorges aus Eulgem.Bei der rheinland-pfälzischen Vorrunde am Nürburgring ging es um Verkehrssicherheit, aber auch jede Menge Spaß. Ob das präzise Wenden des Wohnmobils mit möglichst wenigen Zügen, das Meistern eines Slalom-Parcours oder Ziellinienbremsung auf nasser Fahrbahn - die Teilnehmenden waren gefordert ihr Fahrgeschick bei verschiedenen Wertungsprüfungen unter Beweis stellen. Dazu mussten sie bei einem Camping-Quiz ihr Fachwissen unter Beweis stellen und die perfekte Bratwurst grillen. Der frisch gekürte Landessieger äußerte sich begeistert: "Ich hätte nie gedacht, dass ich am Ende ganz vorne liege. Es war ein richtig tolles Event, super organisiert und vor allem hat es richtig viel Spaß gemacht."Hoher Andrang beim ADAC Safety DayParallel zum Wettbewerb feierte der ADAC Safety Day Premiere: Unter dem Motto "Mehr Sicherheit, mehr Fahrspaß" wurde ein vielseitiges Angebot für alle Verkehrsteilnehmenden - ob auf zwei oder vier Rädern - präsentiert.Bei dem Aktionstag von ADAC Mittelrhein und ADAC Fahrsicherheitszentrum konnten die Besucherinnen und Besucher kostenlos an Fahrtrainings und Sicherheitsübungen für Pkw, Motorräder und Wohnmobile teilnehmen. Dabei wurde praxisnah vermittelt, wie man bei Gefahrensituationen richtig reagiert, zum Beispiel bei plötzlich auftretenden Hindernissen oder rutschigem Untergrund. Viele nutzten zudem die Möglichkeit, bei den Sicherheitschecks ihr Fahrzeug unter die Lupe nehmen zu lassen oder das tatsächliche Gewicht ihres Wohnmobils bei einer Wiegeaktion zu überprüfen.Im Ausstellungsbereich konnten Interessierte neue Wohnmobile, E-Bikes, Camping-Bikes und Dachzelte live erleben und sich zu moderner Campingausrüstung informieren. Zusätzlich gaben Fachleute wertvolle Tipps zum Diebstahlschutz, zum sicheren Beladen und zur Fahrzeugtechnik. Auch Technik- und Gasprüfungen wurden angeboten.Großen Anklang fanden die Live-Demonstrationen zur Unfallvermeidung und Ersthilfe im Notfall, bei denen eindrucksvoll gezeigt wurde, wie schnell aus Alltagssituationen Gefahr werden kann und wie man richtig reagiert."Ich bin extra mit meiner Familie aus Trier angereist. Wir haben viel gelernt und gleichzeitig einen tollen Tag erlebt. So sollte Verkehrssicherheit vermittelt werden: praxisnah, spannend und mit Spaßfaktor", sagte Besucherin Barbara Nolte.Mit dem Safety Day und dem Wettbewerb "Camper des Jahres" setzten der ADAC Mittelrhein und das ADAC Fahrsicherheitszentrum Nürburgring ein starkes Zeichen für sicheres Reisen, verantwortungsvolle Mobilität und echte Begeisterung für Camping und Technik.