Small- & MicroCap Investment: Neural Therapeutics entwickelt Therapien auf Meskalinbasis

Frankfurt (pta000/18.05.2025/10:15 UTC+2)

Neural Therapeutics bietet damit einen Hoffnungsschimmer für Millionen von Menschen mit psychischen Problemen

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden derzeit rund 450 Millionen Menschen an psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen und Suchtproblemen. Die WHO schätzt, dass der Gesellschaft dadurch Kosten in Höhe von etwa sechs Billionen Dollar entstehen. Dies macht deutlich, dass mehr denn je ein dringender Bedarf an wirksamen Therapien besteht, die eine größere Wirksamkeit, eine länger anhaltende Wirkung und einen schnelleren Wirkungseintritt versprechen als die derzeit verfügbaren. Eines der hier engagierten Unternehmen ist das kanadische Biotech-Unternehmen Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032), das ein klinisches Versuchsprogramm auf der Grundlage von Meskalin aus dem San Pedro-Kaktus entwickelt.

Wachsender Milliardenmarkt mit wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen

Allein in Kanada werden die jährlichen wirtschaftlichen Auswirkungen (Schäden), die durch Sucht verursacht werden, auf fast 50 Milliarden CAD(1) geschätzt, während sich die Kosten in den USA auf schwindelerregende 700 Milliarden US-Dollar jährlich belaufen. Darüber hinaus schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass weltweit jedes Jahr rund zwölf Milliarden Arbeitstage aufgrund von Depressionen und Angststörungen verloren gehen, was die Weltwirtschaft rund eine Billion US-Dollar kostet(2). Es ist daher kaum verwunderlich, dass der Markt für psychische Gesundheit, der nach Angaben von IMARC(3) bereits einen Wert von rund 448 Milliarden US-Dollar (2024) hat, bis 2033 auf über 573 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Diese Zahlen unterstreichen die zunehmende Bedeutung von Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere durch neuartige therapeutische Ansätze wie psychedelische Substanzen.

Neural Therapeutics positioniert sich in diesem wachsenden Markt als Pionier in der Entwicklung von Therapien auf Meskalinbasis, die potenziell wirksame Behandlungsmöglichkeiten für psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen bieten könnten, und spricht damit ein ungenutztes Marktsegment an, das in Zukunft für Big Pharma interessant sein dürfte.

Meskalin: eine alte Substanz mit neuem therapeutischen Potenzial

Meskalin, ein Alkaloid, das im San-Pedro-Kaktus vorkommt, hat tiefe historische Wurzeln in indigenen Heiltraditionen und wird seit fast 6000 Jahren erfolgreich und sicher von Menschen verwendet. Neural Therapeutics arbeitet derzeit an einem klinischen Studienprogramm, um die Entwicklung von standardisierten Therapien auf Meskalinbasis voranzutreiben.

Anekdotische und zunehmende wissenschaftliche Erkenntnisse über die Verwendung von Meskalin zeigen ein besonderes Potenzial bei der Behandlung von schweren psychischen Erkrankungen wie Drogenkonsum, Angstzuständen und Depressionen, bei denen herkömmliche Therapien nur begrenzte Wirksamkeit gezeigt haben. Erste präklinische Daten und Berichte aus der Praxis deuten auf eine lang anhaltende Wirkung mit geringem Missbrauchspotenzial hin, was einen erheblichen Vorteil gegenüber klassischen Antidepressiva oder Opioid-Antagonisten darstellt.

Ein weiterer Unterschied zu der in der Öffentlichkeit bekannteren Substanz Psilocybin besteht in der Dauer und Qualität der Wirkung: Meskalin führt bei den Patienten zu einer sanfteren Erfahrung mit weniger sensorischen Verzerrungen, was sich positiv auf die therapeutische Integration auswirken könnte.

Psychedelika als Investitionstrend: Marktführer im Überblick

Mehrere börsennotierte Unternehmen zeigen bereits, dass der Markt für psychedelische Therapien ernsthafte Investitionsmöglichkeiten bietet. Gute Beispiele sind MindMed (WKN: A3DR6EA3DR6E; ISIN: CA60255C8850CA60255C8850), dessen Schwerpunkt auf LSD-Derivaten in der Suchtbehandlung liegt, oder Cybin (WKN: A40NJY ISIN: CA23256X4075) - ein Unternehmen, das die Formulierung und Bereitstellung von Psilocybin-Analoga vorantreibt. Diese und andere Unternehmen haben bereits Millionen in die Entwicklung neuer Therapien investiert, wobei das Kapital über den öffentlichen Markt beschafft wurde, was das wachsende Vertrauen in psychedelische Drogen und ihre therapeutische Anwendung zeigt.

Was Neural Therapeutics einzigartig macht, ist seine Konzentration auf Meskalin. Das Unternehmen arbeitet an einer GMP-konformen Produktion und an der Vorbereitung präklinischer Studien. Ziel ist es, vor allem im Bereich der Suchttherapie eine Lücke zu schließen und neue Behandlungsansätze zu etablieren. Aufgrund der fast 6000-jährigen sicheren Anwendung durch den Menschen ist das Management zuversichtlich, dass die wesentlichen wertschöpfenden Schritte, wie die Phasen I&II der klinischen Prüfung, relativ einfach und zügig zu bewältigen sind,

Da der Markt nicht so stark fragmentiert ist, konzentrieren sich nur wenige Marktteilnehmer auf Meskalin, was wahrscheinlich mit den wahrgenommenen Problemen beim Aufbau einer sicheren Wertschöpfungskette zusammenhängt. Neural Therapeutics hat durch eine kürzlich bekannt gegebene Patentanmeldung, Forschungslizenzen und ein Partnernetzwerk eine solide operative Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, eine starke und sichere Lieferkette aufzubauen, die durch produktionsbezogenes geistiges Eigentum geschützt ist.

Mit einem klaren klinischen Fokus, wachsender Aufmerksamkeit der Investoren und einem erfahrenen Team ist Neural Therapeutics gut positioniert, um neue Therapien zu entwickeln, die das Potenzial haben, einen Markt mit großem Bedarf zu bedienen.

Neural Therapeutics Inc. Land: Kanada/Toronto ISIN: CA64134N2032 https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen: (1)https://csuch.ca/documents/reports/english/Canadian-Substance-Use-Costs-and-Harms-Report-2023-en.pdf (2)https://www.who.int/news/item/28-09-2022-who-and-ilo-call-for-new-measures-to-tackle-mental-health-issues-at-work (3)imarcgroup.com

