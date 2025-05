© Foto: adobe.stock.com

Gold beendete die Handelswoche im Bereich von 3.200 US-Dollar. Trotz Konsolidierung und Preisdruck wirkt der Goldpreis ausgesprochen stabil. Legt das Edelmetall den Boden für eine neue Rallye oder kommt der Abverkauf?Abseits von Gold - Silber und Brent Öl ambivalent Die, wenn zunächst auch nur vorrübergehende, Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmte in den letzten Tagen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Während die Aktienmärkte die Ergebnisse des Treffens dennoch feierten und Dax, S&P500 und Nasdaq100 deutlich zulegen konnten, musste Gold in einer ersten Reaktion einen heftigen Preisrückgang hinnehmen. Anleger und Investoren verließen den sicheren Hafen …