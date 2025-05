DKV Mobility hat sein Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Großbritannien weiter ausgebaut. Durch eine neue Partnerschaft mit dem britischen Ladestationsmanagement-Anbieter Fuuse erhalten Kunden von DKV Mobility Zugang zu über 2.400 zusätzlichen Ladepunkten. Über Fuuse sind Ladestationen angebunden, "die von vertrauenswürdigen Ladepunkt-Betreibern (CPOs) wie Charge My Street, FOR EV, Scottish Power Recharge, evpoint und EV on the Move betrieben werden". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...