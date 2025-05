Wochenausblick - Inflations- und Unternehmenszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit interessanten Zahlen aus dem Reich der Mitte. China liefert seine Einzelhandelsumsätze und Zahlen zur Industrieproduktion. Besonders letztere könnten erste Einblicke in die Auswirkungen des Zollkonflikts mit den USA geben. Aus der Euro Zone werden die Zahlen des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) veröffentlicht. Diese Zahlen sind vor allem für zukünftige Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) bedeutend. Des Weiteren publiziert die Deutsche Bundesbank ihren Monatsbericht. Am Montag geben kaum wichtige Unternehmen ihre Quartalszahlen bekannt. Jedoch legt mit der Trip.Com Group einer der größten chinesischen Reisedienstleister seine Zahlen offen.





















Dienstag:



Am frühen Dienstagmorgen trifft die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Zinsentscheid. Aus Nordamerika erwarten uns die Zahlen des kanadischen Verbraucherpreisindex. Ein weiterer Zinsentscheid wird am Dienstag von der chinesischen Zentralbank getroffen. Außerdem wird der Erzeugerpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Die amerikanische Baumarktkette The Home Depot legt am Dienstag ihren Zahlen zum ersten Quartal 2025 vor. Auch liefern das amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks, der Messgeräte-Hersteller Keysight Technologies sowie der chinesische Video-Plattformanbieter Bilibili ihre Quartalszahlen.















Mittwoch:



Großbritannien liefert am Mittwoch seine Verbraucherpreisindex Zahlen, welche in Hinblick auf Zinsentscheidungen der britischen Zentralbank für Anleger wichtig sein könnten. Auch liefert das Vereinigte Königreich den aktuellen Einzelhandelspreis- und Erzeugerpreisindex. Außerdem liefert Japan seine saisonalbereinigte Handelsbilanz. Der amerikanische Einzelhandelsgigant TJX und der zweitgrößte amerikanische Baumarkt Lowe's veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Medtronic, ein auf Medizintechnik spezialisiertes Unternehmen und das Software Unternehmen Snowflake liefern ebenfalls Ihre Zahlen. Auch der zweitgrößte Einzelhändler und Discounter der USA Target legt seine Bücher zum letzten Quartal offen. Auch Baidu.com der Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine veröffentlicht seine Quartalszahlen.















Donnerstag:



Der Donnerstag bringt viele interessante Wirtschaftszahlen. Unteranderem wird der HCOB Industrie-Einkaufsmanagerindex (EMI) Index Deutschlands und der Euro Zone veröffentlicht. Das ifo-Institut gibt den Geschäftsklimaindex zur deutschen Wirtschaft bekannt, welcher ein weicher Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland ist. Außerdem werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Euro Zone publiziert. Aus Europa kommen ebenfalls die britischen S&P Global EMI Zahlen. Gleiche werden auch für die USA bekanntgeben. Die Vereinigten Staaten veröffentlichen außerdem die Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Auf der Unternehmensseite kommen Quartalszahlen des US-amerikanischen Softwareanbieters Intuit, des Halbleiterproduzenten Analog Devices und des Softwareproduzenten für Personalverwaltung Workday. Außerdem veröffentlichen das Softwareunternehmen Autodesk und das für UGG Australia bekannte Schuhunternehmen Deckers Outdoor ihre Quartalszahlen.















Freitag:



Den Wochenabschluss bilden wieder einige interessante Wirtschaftszahlen. Aus Großbritannien kommen Werte zum Umsatz der Einzelhändler und dem Gfk Verbrauchervertrauen. Japan veröffentlicht seinen nationalen Verbraucherpreisindex, welcher für Geldpolitische Entscheidungen der Zentralbank (BoJ) wichtig sein könnte. Das wichtigste Ereignis dürfte jedoch die Publikation des deutschen Bruttoinlandsproduktes werden. Auf der Unternehmensseite veröffentlicht Booz Allen Hamilton seine Quartalszahlen.















