Um seinen wachsenden Bedarf an Rechenleistung zu decken, plant OpenAI den Bau eines riesigen Rechenzentrums in den Vereinigten Arabischen Emiraten - ein Vorhaben, das in den USA auch auf Kritik stößt. Während KI-Modelle immer mehr Rechenleistung benötigen, plant OpenAI laut einem Bericht von Bloomberg das bislang ehrgeizigste Infrastrukturprojekt der Branche. Gemeinsam mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Technologieunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...