Für manche ist er das am meisten gehasste Hardwaregerät, viele kommen dagegen auch im Jahr 2025 noch nicht komplett ohne ihn aus - die Rede ist vom Drucker. Wer welchen Drucker braucht und worauf es bei der Auswahl zu achten gilt, erfährst du in unserem Ratgeber. Laut einer Bitkom-Studie haben 82 Prozent aller Unternehmen die Zahl der ausgedruckten Dokumente in den vergangenen fünf Jahren etwas oder sehr verringert. Doch immerhin 42 Prozent erklären, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...