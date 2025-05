DORTMUND (dpa-AFX) - Freiburgs Offensivspieler Ritsu Doan dürfte nach dem Verpassen der Champions League zu einem heißen Spekulationsobjekt auf dem Transfermarkt werden. Der 26 Jahre alte Japaner soll bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. "Wir schauen auch national", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im "Doppelpass" von Sport1. Er verwies auf Verpflichtungen wie Serhou Guirassy oder Maximilian Beier.

Dortmund und Frankfurt haben seit Samstag Gewissheit, in der kommenden Saison in der Königsklasse zu spielen. Freiburg bleibt nach dem 1:3 gegen die Hessen nur die Europa League. "Ritsu Doan war für Freiburg ein sehr wichtiger Spieler, ob er nächstes Jahr noch dort spielt, weiß ich nicht. Es gibt ja noch mehrere Clubs, die anscheinend interessiert sind. Ich kann dazu im Moment noch nichts sagen", fügte Kehl an.

Doan: Erstmal Kopf freibekommen



Der dynamische Flügelspieler hat in dieser Saison alle 34 Bundesliga-Partien bestritten und zehn Treffer sowie acht Vorlagen für Freiburg beigesteuert. Doan selbst hat sich noch nicht entschieden. "Ich weiß es nicht. Ich mache mir natürlich die ganze Zeit Gedanken um meine Zukunft, aber habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich muss jetzt erstmal den Kopf freibekommen", sagte er nach dem Liga-Finale.

Sein Marktwert wird auf etwa 20 Millionen Euro taxiert. Doans Vertrag im Breisgau ist bis Sommer 2027 gültig./pre/DP/he