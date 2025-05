© Foto: Peter Morgan/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW21) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 20. Mai: Home Depot Die von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollpanik sorgte im April am Aktienmarkt für einen Crash. Für die Stabilität der internationalen Finanzmärkte war jedoch die zwischenzeitliche Schieflage am Anleihenmarkt die viel größere Gefahr - diese dürfte wesentlich zum Rückzieher in Sachen Handelsstreit geführt haben. Auch wenn sich die Lage inzwischen etwas beruhigt hat, ist ein Problem geblieben: Die Zinsen für US-Staatsanleihen und damit auch für …