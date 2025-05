VanEck-Experte: Bitcoin überlegen durch programmierte Knappheit

Bitcoin zeigt sich weiterhin stabil über der 100.000 US-Dollar-Marke und notiert aktuell bei rund 103.500 US-Dollar. Nach dem markanten Ausbruch in der Vorwoche hat sich eine Konsolidierungsphase mit auffallend geringer Volatilität eingestellt. Trotz des rasanten Anstiegs von rund 30.000 US-Dollar seit dem letzten markanten Tief bleiben größere Gewinnmitnahmen bislang aus, was auf eine stark bullische Markterwartung hindeutet. Dies unterstreicht die wachsende Rolle von Bitcoin als digitales Pendant zu Gold - mit entscheidenden Vorteilen, wie Experten betonen.

Wissenschaftsdurchbruch bestätigt Bitcoins Überlegenheit gegenüber Gold

Eine neue Entdeckung von CERN-Forschern wirft ein interessantes Licht auf die Debatte zwischen Bitcoin und Gold. Physikern ist es gelungen, durch sogenannte ultraperiphere Kollisionen von Bleiatomen winzige Mengen Gold künstlich zu erzeugen. Für Matthew Sigel, Head of Digital Assets beim Vermögensverwalter VanEck, ist dieses Experiment weit mehr als eine wissenschaftliche Kuriosität - es unterstreicht seine These, dass Bitcoin das überlegene Wertaufbewahrungsmittel ist.

In seinem Beitrag auf der Plattform X verweist Sigel auf den historischen Traum, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, und stellt fest: "Gold kann nun durch physikalische Prozesse künstlich erzeugt werden - Bitcoin nicht." Während das Edelmetall mit ausreichendem Energieaufwand reproduzierbar ist, bleibt Bitcoin durch seinen Code unwiderruflich auf 21 Millionen Einheiten limitiert - eine Grenze, die durch keine physikalische oder wirtschaftliche Maßnahme aufgehoben werden kann.

Programmierte Verknappung als fundamentaler Werttreiber

Diese programmierte Verknappung macht Bitcoin nach Sigels Einschätzung zu einem besseren Wertspeicher als Gold. Die Unveränderlichkeit des Angebots ist nicht nur theoretischer Natur, sondern zentraler Bestandteil der monetären Architektur von Bitcoin. Der Markt weiß jederzeit, wie viele Coins existieren - eine Transparenz, die beim globalen Goldvorrat nicht gegeben ist.

Die ökonomischen Implikationen sind eindeutig bullisch: In einem Umfeld mit wachsender Nachfrage - sei es durch institutionelle Investoren, Staaten oder Privatanleger - führt ein begrenztes Angebot zwangsläufig zu steigenden Preisen. Während Gold durch neue Entdeckungen, technologische Verfahren oder synthetische Produktion langfristig ein flexibleres Angebot aufweist, bleibt Bitcoin in seiner Verfügbarkeit konstant. Aus klassischer Angebot-Nachfrage-Sicht bedeutet dies ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

