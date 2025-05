Robert Kiyosaki prognostiziert Bitcoin bei 250.000 Dollar noch 2025

Der bekannte Finanzexperte Robert Kiyosaki bekräftigt seine bullische Einstellung zu Bitcoin, während sich die größte Kryptowährung stabil um die Marke von 103.000 Dollar bewegt. In einem aktuellen Post auf der Social-Media-Plattform X erinnert der Autor des Bestsellers "Rich Dad, Poor Dad" seine Follower daran, dass er neben Gold und Silber auch stark auf Bitcoin setzt und prognostiziert einen weiteren deutlichen Kursanstieg.

"Nicht verkaufen, mehr kaufen": Kiyosakis bullische Haltung zu Bitcoin

Robert Kiyosaki hat in einem neuen Post auf X seine Überzeugung bekräftigt, dass er weiterhin Bitcoin kauft. Der bekannte Finanzexperte, der sich in den letzten Jahren wiederholt kritisch gegenüber dem aktuellen Geldsystem geäußert hat, sieht das aktuelle Finanzsystem auf einen Crash zusteuern. Seiner Meinung nach verlieren der US-Dollar und andere Fiatwährungen an Wert, da sie von den Zentralbanken nach Belieben gedruckt werden können.

Der Autor warnt eindringlich davor, weiterhin auf Fiatgeld zu setzen. Die Entwicklung des US-Dollars in den letzten Monaten, der gegenüber anderen Leitwährungen wie dem Euro spürbar an Kaufkraft eingebüßt hat, scheint seine Einschätzung zu bestätigen. Im Gegensatz dazu haben Bitcoin und Gold bereits neue Höchststände erreicht, was Kiyosakis Strategie zu bestätigen scheint.

Bitcoin auf dem Weg zu 250.000 Dollar in 2025?

Bereits Anfang des Jahres hat Kiyosaki öffentlich angekündigt, dass er langfristig 100 Bitcoin kaufen möchte. Diese erwirbt er in Etappen, um Preisschwankungen auszugleichen. Für 2025 sieht er Bitcoin bei 250.000 Dollar - eine Prognose, die mit den Einschätzungen vieler Krypto-Analysten übereinstimmt, die ebenfalls von einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung des Kurses ausgehen.

Besonders die hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren soll zu diesem Kursanstieg beitragen. Diese setzen vermehrt auf Spot Bitcoin ETFs, die den Einstieg in den Kryptomarkt erleichtern. Vor allem BlackRocks Bitcoin ETF, der iShares Bitcoin Trust ($IBIT), hat seit seiner Markteinführung alle Rekorde gebrochen und wurde kürzlich sogar mit dem Preis "Best New ETF" bei den jährlichen etf.com ETF Awards ausgezeichnet.

BTCBULL Token verzeichnet enormes Interesse im Presale

Mit dem BTC Bull Token kommt der erste Altcoin auf den Markt, bei dem Anleger direkt für einen steigenden Bitcoin-Kurs belohnt werden. Das innovative Konzept sieht vor, dass bei Erreichen bestimmter Bitcoin-Kursziele automatisch Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt werden. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird ein Teil der $BTCBULL-Token verbrannt. Bei 150.000 Dollar erhalten Investoren einen Bitcoin-Airdrop.

Das Angebot wird bei steigendem Bitcoin-Kurs durch die Burns immer weiter reduziert, während gleichzeitig die Nachfrage steigt. Dieses Konzept könnte den $BTCBULL-Kurs erheblich steigen lassen, sodass Anleger sowohl von Kursgewinnen als auch von Bitcoin-Belohnungen profitieren würden. Die Idee scheint bei Investoren gut anzukommen - obwohl sich $BTCBULL noch im Vorverkauf befindet, haben Anleger bereits über 5,9 Millionen Dollar investiert. Während des Presales können die Token noch zu einem günstigen Festpreis erworben werden, bevor es nach dem offiziellen Launch möglicherweise zu erheblichen Kurssteigerungen kommen könnte.

