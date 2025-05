Aktive Fonds sind oft teuer und fast nie so strukturiert, wie es sich Anleger wünschen. Mit diesen ETFs ist der Aufbau eines eigenen individuellen Portfolios möglich. Privatinvestoren, die nach einem guten Mischfonds suchen, stoßen oft auf hohe Ausgabeaufschläge und Verwaltungskosten, die die Rendite beeinträchtigen. Sie sollen die Anleger möglichst dauerhaft im Fonds halten. Doch in Zeiten von günstigen ETFs sind hohe Gebühren nur noch dann gerechtfertigt, wenn der entsprechende Fonds nach Kosten auch außergewöhnlich gut performt, was selten der Fall ist. Hinzu kommt, dass viele Mischfonds nie die gewünschte Gewichtung der einzelnen Anlageklassen aufweisen. Wie wäre es also, wenn wir uns …