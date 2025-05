Vaduz (ots) -Am Freitag, 16. Mai 2025, fand in der albanischen Hauptstadt Tirana das sechste Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Unter dem Motto "Neues Europa in einer neuen Welt: Einheit - Zusammenarbeit - gemeinsames Handeln" trafen sich dort Staats- und Regierungschefs aus über 45 europäischen Ländern, um gemeinsam über die Sicherheit und Zukunft Europas zu diskutieren.Regierungschefin Haas nahm gemeinsam mit der schweizerischen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Fürst Albert II. von Monaco, dem Präsidenten von Montenegro sowie den Premierministerinnen und -minister aus Albanien, Nordmazedonien, San Marino, Spanien, Slowenien und Tschechien an einem Roundtable zum Thema der Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichen Sicherheit statt. Die Regierungschefin betonte in dieser Diskussion die Wichtigkeit von umfassender wirtschaftlicher Kooperation, um fairen und freien Handel und damit die wirtschaftliche Stärke und Wohlfahrt aller europäischen Länder zu stärken.Für Regierungschefin Brigitte Haas war die erstmalige Teilnahme an der Europäischen Politischen Gemeinschaft zudem eine gute Gelegenheit, ihre europäischen Amtskolleginnen und Amtskollegen im direkten Austausch persönlich kennenzulernen.Wie die Regierungschefin bereits am Vortag in Schaan in ihrer Ansprache zum Anlass des 30-Jahr-Jubiläums der EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins sagte, kann Liechtenstein durch die aktive Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern seinen Platz als souveränes und dynamisches Land im Herzen von Europa wahrnehmen. Die Europäische Politische Gemeinschaft bietet hierfür eine gute Gelegenheit, gerade weil sie mit der Beteiligung von über 45 Ländern weit über die EU hinausgeht. Nach dem sechsten Treffen in Albanien wird das siebte Treffen im Herbst 2025 in Dänemark stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 7437Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931728