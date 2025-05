Bei der rein virtuellen Hauptversammlung 2025 der HELLA GmbH & Co. KGaA ("FORVIA HELLA") ging ein Paukenschlag durch die Aktionärsränge: Mit sagenhaften 99,99 Prozent der Stimmen segnete die Versammlung eine Dividende von 0,95 Euro pro Aktie ab. Über 89,76 Prozent des Grundkapitals waren online zugeschaltet und setzten damit ein kräftiges Signal für die konsequente Fortsetzung der seit Jahren bewährten Ausschüttungspolitik. 106 Millionen Euro fließen direkt an die Anteilseigner Die Gesamtdividende summiert sich auf 106 Millionen Euro, was exakt 30 Prozent des Jahresergebnisses entspricht - so, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...