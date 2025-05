Baden-Baden (ots) -Star-Koch machte ESC-Gewinner JJ besonderes Angebot in SWR3 / Youtube-Star Sally kannte Hansi Flick nichtBeim heutigen "Das große SWR3 Grillen" gratulierte der Österreicher Johann Lafer seinem zugeschalteten Landsmann und ESC-Gewinner JJ live zu seinem gestrigen Sieg mit dem Song "Wasted Love": "Riesen Kompliment erstmal, wir sind total stolz auf diese super Leistung. Mega." Es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen den beiden: JJs Mutter ist Köchin. Gefragt nach seiner Konstitution antwortete der Countertenor: "Ja, i bin miad, aber mir geht's gut. Die Freude auf was jetzt auf mich zukommt, hält mich noch am Laufen. Denn ich bin noch voller Energie." Gefeiert wurde nach dem ESC bis heute früh um 6 Uhr, verriet der Sänger, bei einem seiner ersten Interviews nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest.Zum nächsten ESC gibt es Spareribs und Kaiserschmarrn von Sally Özcan und Johann LaferEr freue sich, dass Österreich nach dem 60. Eurovision Song Contest im kommenden Jahr auch den 70. austragen wird. Daraufhin machte Johann Lafer live in der Sendung ein großzügiges Angebot: "Sally und ich kommen freiwillig. Uns musst Du nicht bezahlen, wir kochen für Dich. Da kannst Du sicher sein." Sein Lieblingsessen seien Spareribs, gab der in Dubai aufgewachsene JJ, der mit bürgerlichem Namen Johannes Pietsch heißt, im Interview preis. Johann Lafer gab bereits einen kleinen Vorgeschmack: "Ja, das können wir schon machen. Richtig schön amerikanische mit toller, pikanter Soße." JJ entgegnete "Ma lecker." Auch, die Idee, als Dessert einen Kaiserschmarrn zuzubereiten, kam bei JJ gut an.Sally Özcan erkannte Ex-Fußball-Nationaltrainer Hansi Flick nicht - und das gleich zwei MalSally sorgte beim SWR3 Grillen für einen Schmunzler. So hatte sie einen Fußball-faux-pas während einer Gala. Sie saß am Tisch "mit lauter berühmten Menschen [...] die wussten auch alle, wer ich bin und was ich mache und da hat man sich unterhalten und da fragte ich den neben mir 'Was machst denn Du eigentlich beruflich?' Dann hat der ganze Tisch gelacht, weil natürlich Hansi Flick neben mir saß", so Sally Özcan, die zugibt, von Fußball keine Ahnung zu haben. "Und dann war ein paar Wochen später ein Geburtstag. [...] Und da kommt dann so ein Mann rein und ich hab' gesagt 'Sag mal, hilf mir mal auf die Sprünge, ich kenn' Dich irgendwo her, aber ich komm jetzt echt nicht drauf. Wir haben uns doch vor kurzem gesehen. Dann sagt er 'Ich bin's der Hansi.' [...] Und dann hab' ich gesagt 'Ja, aber was machst Du noch einmal?" Aber der ehemalige Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und aktuelle Coach des spanischen Meisters FC Barcelona sei "super sympathisch, mit dem kann man sich so super unterhalten, der hat's mir auch gar nicht krumm genommen. Er fand's, glaub ich, eher witzig.""Das große SWR3 Grillen" 2025Am 18. Mai standen Johann Lafer und Sally Özcan gemeinsam am SWR3 Grill. Im Radio und Video-Livestream auf SWR3.de konnte Deutschlands einziges interaktives und multimediales Grillen zwischen 13 und 19 Uhr verfolgt werden. Hörer und Zuschauer konnten synchron und in Echtzeit mitgrillen.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3".Weitere Informationen unter http://swr.li/swr3-grillen-2025 und https://www.swr3.de/crew/johann-lafer-106.htmlPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6036643