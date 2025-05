Krypto-News: Bitcoin-Halving-Effekt treibt weitere rund 200 Tage

Während die ersten Analysten wie Ki Young Ju schon vor Wochen das sichere Ende des Bullenmarktes ausgerufen hatten, steht die Bitcoin-Halving-Rally für diesen Zyklus teilweise noch aus. Sie kann den Markt in den nächsten 200 Tagen deutlich antreiben, wobei es noch einige weitere Katalysatoren gibt. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Halving-Effekt könnte dieses Mal besonders stark sein

Ein wichtiger Unterschied zwischen Bitcoin und den Fiatwährungen ist der deflationäre Halving-Mechanismus, welcher in die Tokenomics implementiert wurde. Dies geschieht über das Mining, bei welchem, mit jedem neu fertiggestelltem Block der Blockchains und somit rund alle 10 Minuten, derzeit 3,125 neue BTC emittiert werden.

Angefangen wurde allerdings mit 50 BTC pro Block und dann alle 210.000 Blöcke und somit rund alle vier Jahre halbiert, was 25 BTC, 12,5 BTC, 6,25 BTC und nun seit April des vergangenen Jahres 3,125 BTC entspricht. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle 21 Mio. Bitcoins in den Umlauf gebracht wurden, was ungefähr im Jahr 2140 der Fall sein wird.

Durch die geringere Emission und das tendenziell langfristige Halten der Anleger, da deflationäre Vermögenswerte mit der Zeit an Wert gewinnen, lässt dies die Bitcoin-Börsenbestände noch einmal schneller schwinden. Diese haben sich allein über die vergangenen 6 Monate um fast 17 % verringert.

Mit einem geringeren Bitcoin-Börsenbestand von 2,5 Mio. BTC könnte dies noch einmal deutlich schneller geschehen, zumal immer mehr neue Arten von Investoren wie Regierungen, Zentralbanken und Unternehmen hinzukommen und FOMO bekommen. Somit wurden seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten täglich mehr als siebenmal so viele BTC gekauft, wie geschürft wurden.

Bitcoin-Halving-Effekt könnte einen Kurs von 500.000 USD ermöglichen

Das Bitcoin-Halving ist allein schon ein besonders bullisches Ereignis, welches einige Anleger mit einem vorzeitigen Investment antizipieren. Danach kommt es meist zu einer Korrektur, bevor die eigentliche Halving-Rally beginnt. Der Bullenmarkt hat laut Altcoin Gordon in der Regel für einen Zeitraum von rund 501 Tagen angehalten, wo dann auch das letzte Hoch des Zyklus ausgebildet wurde.

Vergleicht man die historische Entwicklung mit dem aktuellen Bitcoin-Preis, so hat dieser erst rund drei Fünftel abgeschlossen. Somit dürften noch weitere 200 Tage bevorstehen, in denen Bitcoin Kursanstiege verzeichnen kann. Zudem ist das Plus bisher noch verhältnismäßig gering, sodass noch Luft nach oben besteht.

The Bitcoin halving effect has NEVER failed.



We have also NEVER had this many institutions & governments buying.



You are not bullish enough pic.twitter.com/R2DqpUy9Cs - Gordon (@AltcoinGordon) May 18, 2025

Ähnlich haben sich auch zahlreiche Krypto-Experten geäußert, welche noch in diesem Jahr von neuen Allzeithochs ausgehen. Konservative Kursziele liegen bei 150.000 USD, während das Basisszenario bei 250.000 USD und das Bullenszenario bei rund 500.000 USD liegt. Letzteres Kursziel zeigt auch die Grafik von Altcoin Gordon. Ebenso schrieb er "Ihr seid nicht bullisch genug".

Zwar ist es für Bitcoin mittlerweile aufgrund seiner höheren Marktkapitalisierung schwieriger geworden, die hohen Anstiege aus der Vergangenheit zu replizieren, jedoch sind dafür immer mehr neue Anleger in den Markt gekommen, unter denen FOMO ausgebrochen ist.

Deswegen sind auch dieses Mal höhere Anstiege möglich. Wer hingegen wie zu Beginn, bei einer niedrigen Bewertung, in den Bitcoin-Narrativ investieren will, sollte hingegen den BTC Bull Token ins Visier nehmen.

BTC Bull Token ermöglicht in Bitcoin-Narrative mit niedriger Bewertung zu investieren

Stellen Sie sich vor, dass sie noch einmal die Zeit zurückdrehen und in den Bitcoin-Narrativ zu Beginn investieren können. Etwas Ähnliches ermöglicht nun der neue Memecoin BTC Bull Token, dessen Sektoren am heutigen Tage wieder 9 der 10 profitabelsten Krypto-Sektoren in der durchschnittlichen Entwicklung übertroffen haben.

Bei dem BTC Bull Token handelt es sich um einen Memecoin, der zur Erlangung einer höheren Sicherheit und Nachhaltigkeit an Bitcoin gebunden wurde. Damit nutzt er einen vergleichbaren Mechanismus wie bei den mit Fiatwährungen gekoppelten Stablecoins. Dies kann eines der größten Probleme der Memecoins lösen und gleichzeitig ihr Steigerungspotenzial ermöglichen.

Höhere Gewinne erlaubt der BTC Bull Token jedoch nicht nur auf diese Weise. Denn die Tokeninhaber erhalten außerdem über das Meilenstein-Farming regelmäßig echte Bitcoins an ihre Wallets gesendet. Das erste Mal wird dies bei einem Bitcoin-Kurs in Höhe von 150.000 USD geschehen und dann alle 50.000 USD wiederholt.

Der eigene Coin erhält zudem über die ab einem BTC-Preis von 125.000 USD hinzukommenden Burnings einen Preisbooster, der in Abständen von 25.000 USD repetiert wird. Denn Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise und somit wird dieselbe Marktkapitalisierung durch eine geringere Anzahl von Coins geteilt, was höhere Kurse zur Folge hat, die von Tradern genutzt und noch verstärkt werden.

Als ob dies nicht schon genug wäre, hat sich das Team zudem für ein Staking-Verfahren entschieden. Dieses kann unabhängig von der Bitcoin-Entwicklung für einen steten Fluss von passiven Einnahmen in dem $BTCBULL-Coin in Höhe von 70 % pro Jahr sorgen. Während Bitcoin einen Miner voraussetzt, bietet der BTC Bull Token auch in dieser Hinsicht einen Vorteil.

Aufgrund der sich anbahnenden Rally des Krypto-Marktes, dürfte vermutlich auch das Ende des Vorverkaufes schon unmittelbar bevorstehen. Laut den Angaben des Countdowns der Website sind für die aktuelle Vorverkaufsrunde nur noch weniger als zwei Tage und 16 Stunden Zeit, wobei die Coins noch so lange für 0,00252 USD gekauft werden können.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.