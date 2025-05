Virtuals Protocol: KI-Agenten-Coins gehen vom Hype in die Reife über

Während die KI-Agenten-Coins im vergangenen Jahr nicht mehr als nur einen großen Hype dargestellt haben, hat sich der Markt mittlerweile schon deutlich weiterentwickelt. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Artikel.

Markt der KI-Agenten-Coins ist stärker gereift

Noch im vergangenen Jahr haben sich die Entwickler und Investoren auf sämtliche KI-Agenten-Coins gestürzt, wobei vor allem Virtuals Protocol zu dem führenden Anbieter gehört. So wurden über die Plattform seitdem schon 16.419 KI-Agenten-Coins gestartet, welche von 877.268 Tokeninhabern gehalten werden.

Ein Großteil der Launches fand allerdings im vergangenen Jahr statt. Mit der Korrektur des Krypto-Marktes zu Jahresbeginn kam der Hype fast vollständig zum Erliegen. Schließlich hat es sich bei vielen von ihnen um sinnlose Coins gehandelt, welche lediglich einen Chatbot mit einem Memecoin dargestellt haben.

KI-Agenten-Coin-Launches mit Virtuals Protocol | Quelle: Dune - @jdhyper

Seit Dezember des vergangenen Jahres haben die KI-Agenten dann die ersten Einnahmen erzielt. Zwar haben diese durch den Rücksetzer des Krypto-Marktes ebenfalls einen Rückgang verzeichnet, jedoch ist das Interesse seit April wieder gestiegen, auch wenn das Niveau noch nicht mit dem Vorherigen vergleichbar ist.

Dennoch ist erkennbar, dass sich die Anleger und Entwickler weniger auf alle Ideen stürzen, sondern das bestehende Angebot nun weiter verfeinert wird. Schließlich werden langfristig nur die Projekte überleben, welche auch einen realen Nutzen bieten und mit diesem für eine organische Nachfrage sorgen können.

Jetzt in Virtuals Protocol investieren!

Einnahmen von Virtuals Protocol und der KI-Agenten | Quelle: Dune - @jdhyper

Anfang der KI-Agenten-Ökonomie bietet große Chancen für Anleger

Der Markt der KI-Agenten-Coins befindet sich ebenso wie der von den künstlichen Intelligenzen noch relativ am Anfang, wobei mit ChatGPT von OpenAI der große Durchbruch erzielt werden konnte.

Mittlerweile hat sich das Angebot von künstlichen Intelligenzen immer stärker differenziert. Sie sollen später einmal in einer eigenen Ökonomie tätig werden und einander mit ihren Fähigkeiten ergänzen.

Schon jetzt gibt es zahlreiche Arten von KI-Agenten-Coins. Dies sind Alpha-Identifizierung-Agenten, DeFAI- & Trading-Agenten, Sport- & Unterhaltungs-Agenten, Marketing- & Content-Agenten, Investment-DAOs & VC-Agenten, Lifestyle-Agenten, Gaming-Agenten, KI-Infrastruktur & Datenagenten, Entwickler-Tool-Agenten und einige weitere.

The @virtuals_io Ecosystem Map



Ticker - X handle - Context



Alpha Hunting Agents

• AIXBT - aixbt_agent - Alpha hunter / AI KOL

• VU - VU_virtuals - Trading copilot from Velvet Capital

• DTRXBT - DTRXBT - High-signal alpha community

• 1000X - 1000xAgent - Alpha agent

• SQDGN… - Graeme (@gkisokay) May 18, 2025

Wer die künstlichen Intelligenzen kontrolliert, soll laut Experten die nächste Weltmacht werden. Ebenso mächtig und revolutionäre sind diese in vielen Branchen, wobei sie künftig die Fähigkeiten von Menschen übertreffen werden.

Mit einem frühzeitigen Engagement in diesem Bereich können schnelle Anleger überdurchschnittliche Renditen erzielen, sowie sich gegenüber einer möglichen Arbeitslosigkeit aufgrund von künstlichen Intelligenzen und Robotern besser absichern.

Eine der vielversprechendsten Entwicklungen stellt der neue Mind of Pepe dar, welcher mit einem der umfangreichsten Funktionsumfänge ausgestattet wurde und kontinuierlich expandiert wird, wobei sich dieser autonom verbessert.

Jetzt Best Wallet für KI-Agenten-Coins entdecken!

Mind of Pepe entwickelt nächste Generation von Memecoins

Der Vorverkauf des KI-Agenten Mind of Pepe hat für großes Aufsehen gesorgt, da dieser eine Finanzierungssumme von mehr als 9,53 Mio. USD einnehmen konnte und somit zu einem der zurzeit Erfolgreichsten zählt. Nur noch für weniger als 13 Tage haben Anleger Zeit, die Coins vor der Markteinführung zu erwerben, weshalb das FOMO noch einmal zugenommen hat.

Schließlich ist er Investoren dabei behilflich, die besten Investmentoptionen vor der Mainstreet zu identifizieren. Dies geschieht über umfangreiche Datenbanken, welche von der KI gebündelt werden. Somit sollen die Muster aufgefunden und die Strategien entwickelt werden, welche besonders schnell reagieren und eine hohe Trefferquote haben.

Im Unterschied zu regulären Handelsroboter agiert Mind of Pepe allerdings nicht nach starren Mustern. Stattdessen ist die KI besonders adaptiv, sodass sie sich an die unterschiedlichen Marktlagen anpassen kann. Zudem werden zahlreiche weitere KI-Tools bereitgestellt, welche ebenfalls für den nativen $MIND-Coin zugänglich sind.

Das DeFAI-Projekt lässt sich auch als ein Berater und ein Assistent für das Web3 nutzen. Dabei ist jedoch kaum jemand anderes so umfangreich aufgeklärt und auf dem neuesten Stand, wie es bei Mind of Pepe der Fall ist. Er interagiert außerdem mit der Krypto-Community und kann sogar eigene Memecoins starten sowie vermarkten.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.