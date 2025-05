Horizon3.ai, Weltmarktführer im Bereich offensive Sicherheit, gab heute bekannt, die "Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP®) High Authorization" erhalten zu haben. Dank dieser Zertifizierung kann Horizon3.ai nun auch die sicherheitskritischsten Aufgaben der US-Bundesbehörden unterstützen. Dieser Meilenstein markiert das Erreichen eines zuvor angekündigten Ziels von Horizon3.ai, Behörden, die mit höchsten Compliance-Anforderungen und Risiken konfrontiert sind, evidenzbasierte Sicherheit zu bieten.

Horizon3.ais kürzlich autorisierte Plattform NodeZero Federal ist nun gemäß der FedRAMP High-Baseline für Bundesbehörden verfügbar. NodeZero Federal basiert auf der bewährten kommerziellen Version der NodeZero® Offensive Security Platform und wurde speziell entwickelt, um die höheren Sicherheits- und Compliance-Anforderungen in Behörden zu erfüllen. Horizon3.ai ist damit der erste und einzige Cybersicherheitsanbieter, der zur Durchführung kontinuierlicher, autonomer Penetrationstests innerhalb dieses strengen regulatorischen Rahmens autorisiert ist.

"Wir haben NodeZero entwickelt, um Sicherheitsbeauftragte, die Angriffe abwehren, dabei zu unterstützen, Schwachstellen zu finden und zu beheben, bevor diese von Angreifern ausgenutzt werden können. Mit der FedRAMP High Authorization können wir nun proaktiv kritische Systeme der US-Bundesbehörden schützen", so Snehal Antani, CEO und Mitbegründer von Horizon3.ai. "Unsere Wurzeln liegen in der nationalen Sicherheit. Angesichts der enormen Geschwindigkeit, in der sich die Cyberkriegsführung weiterentwickelt, haben wir uns nun zum Ziel gesetzt, die Cyberresilienz der digitalen Infrastruktur des Landes zu verbessern. Unser nächster Schwerpunkt wird dabei auf der Unterstützung von Systemen mit den Geheimhaltungsstufen "Secret" und "Top Secret" liegen."

Diese Autorisierung baut auf dem Erfolg von Horizon3.ai mit Partnern auf Bundesebene auf, darunter das NSA Cybersecurity Collaboration Center (CCC)-Programm. Als Teil von CCC unterstützt Horizon3.ai das Continuous Autonomous Penetration Testing (CAPT)-Programm der NSA. DIB-Lieferanten (Defense Industrial Base) nutzen im Rahmen dieses Programms NodeZero, um simulierte Angriffe auf nationaler Ebene durchzuführen, reale Angriffspunkte zu identifizieren und zu priorisieren sowie ihre Abwehrmaßnahmen kontinuierlich zu überprüfen.

"Mit unserer FedRAMP High Authorization können wichtige Lieferanten und Bundesbehörden ihre Cybersicherheit überprüfen und verbessern, um sicherzustellen, dass begrenzte Ressourcen gezielt für das Beheben wirklich wichtiger Probleme eingesetzt werden", so Matt Hartley, CRO bei Horizon3.ai. "Diese Behörden können CISA Known Exploitable Vulnerabilities (KEV) (Bekannte ausnutzbare Schwachstellen) in großem Umfang finden, beseitigen und deren Behebung überprüfen, sicherstellen, dass ihr Security Operations Center Angriffe effektiv erkennt und abwehrt, und dass die Sicherheitstools optimal konfiguriert sind. Angriff ist die beste Verteidigung, und niemand weiß das besser als unsere Kunden aus dem Bereich der US-Bundesbehörden."

NodeZero Federal unterstützt Behörden dabei, die Compliance mit wichtigen Cybersicherheitsvorschriften zu optimieren, darunter NIST SP 800-53 das grundlegende Kontrollrahmenwerk hinter FedRAMP sowie die sich weiterentwickelnden OMB-Richtlinien und Executive Orders, die eine Zero-Trust-Architektur, die Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 für die Sicherheit der Lieferkette und die Teilnahme an Continuous Diagnostics and Mitigation (CDM)-Programmen vorschreiben.

Weitere Informationen zu NodeZero Federal von Horizon3.ai und dessen FedRAMP High-Funktionen erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite.

Über Horizon3.ai

Die NodeZero® Offensive Security Platform von Horizon3.ai unterstützt ein kontinuierliches Schwachstellenmanagement in der gesamten Produktionsinfrastruktur. Mit NodeZero können Kunden Herausforderungen wie begrenzte Sicherheitskompetenzen und unregelmäßig durchgeführte, kostspielige Penetrationstests bewältigen. Dank autonomer Penetrationstests, Informationen zu neu auftretenden Bedrohungen, Bedrohungserkennung und vereinheitlichten Daten und Berichten bleiben sie einer sich dynamisch entwickelnden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus. Horizon3.ai wurde 2019 von ehemaligen Führungskräften der Branche und Veteranen der U.S. National Security (nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten) gegründet und bietet Lösungen für vielfältige Anwendungsfälle in allen Branchen.

