Frankfurt am Main (ots) -Die J&T Direktbank geht einen weiteren Schritt in Richtung digitale Zukunft und führt ab sofort den "J&T Assistenten", einen intelligenten Chatbot auf ihrer Webseite, ein. Ziel ist es, die Kundenkommunikation noch effizienter, schneller und komfortabler zu gestalten - und das rund um die Uhr.Der neue "J&T Assistent" steht allen Besuchern der Webseite zur Verfügung und beantwortet in Sekundenschnelle eine Vielzahl typischer Kundenanfragen wie beispielsweise Fragen zu den Produkten, Dienstleistungen und allgemeinen Themen. Der Chatbot arbeitet dabei ausschließlich auf Basis vordefinierter Regeln und Algorithmen und ist nicht darauf ausgelegt, Entscheidungen mit rechtlicher oder vergleichbarer Auswirkung zu treffen. Dafür können Kunden wie in einem echten Dialog Fragen stellen und mit dem Chatbot in einen interaktiven Austausch treten.Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden:- Schnelle Hilfe - jederzeit: Der Chatbot ist 24/7 erreichbar und bietet sofortige Unterstützung- Einfache Bedienung: Ohne Wartezeiten oder komplizierte Menüs erhalten Nutzer direkt auf der Webseite Antworten auf ihre Fragen.- Entlastung des Kundenservice: Standardanfragen werden automatisiert beantwortet, sodass sich unsere Mitarbeiter auf komplexere Anliegen konzentrieren können.- Sicherer persönlicher Kontakt: Für individuelle oder sensible Themen steht weiterhin der persönliche Chat mit unseren Kundenberatern im gesicherten Bereich der Webseite, dem Online-Banking, zur Verfügung."Mit dem neuen "J&T Assistenten" bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen modernen, digitalen Servicekanal, der den Zugang zu Informationen deutlich vereinfacht", erklärt Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank, "Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt im geschützten Bereich der Webseite, dem Online-Banking, erhalten - für uns ein wichtiger Baustein in einer vertrauensvollen Kundenbeziehung. Wir werden den J&T Assistenten kontinuierlich weiterentwickeln und so die Qualität der Antworten stetig verbessern. Deshalb freuen wir uns, wenn unsere Kunden aktiv die neuen Möglichkeiten nutzen und damit gleichzeitig dazu beitragen, die Funktionalität zu verbessern."Die Einführung des Chatbots ist Teil der Digitalisierungsstrategie der J&T Direktbank, mit der das Unternehmen seine Position als innovative und kundennahe Direktbank weiter ausbaut.Die J&T Direktbank auf einen Blick:Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.Pressekontakt:Nils RaheJ&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung DeutschlandFranklinstraße 56D-60486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@jtdirektbank.deOriginal-Content von: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168876/6036689