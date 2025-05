ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur israelischen Offensive in Gaza:

"Die Bilder der vergangenen Woche sind noch präsent: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt Israels Präsident Isaac Herzog in Berlin, einen Tag danach besucht Steinmeier ein von der Hamas zerstörtes Kibbuz . Die Bilder aus Gaza sind ebenso präsent: Bombenangriffe der israelischen Armee auf einen Trümmerhaufen, in dem Menschen nur noch vegetieren, ums nackte Leben kämpfen. Steinmeier hat dieses Thema bei seinem Besuch angesprochen . Doch wie kann er den richtigen Ton treffen angesichts dieses Dilemmas? Niemals darf die Freundschaft und die Verbundenheit zu Israel infrage gestellt werden. Unsere Verpflichtung dazu endet nie. Doch die Freundschaft entgleitet uns, wenn Deutschlands Politiker nicht abseits diplomatischer Floskeln deutlich sagen: Der Preis für die Vergeltung des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 ist zu hoch - und er wird niemals Frieden in die zerrissene Region bringen."/yyzz/DP/he