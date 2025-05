NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu ESC/Papst-Inthronisation:

"Am Sonntag, der im christlichen Kalender 'Kantate' ('Singt!') heißt, war nach dem ESC ein weiteres Ereignis mit verbindender Funktion zu erleben: die Einführung von Papst Leo XIV., auch mit viel Musik. So unterschiedlich die Formate sind: Wer sie verfolgt, hat Sehnsucht nach gutem Miteinander und 'ein bisschen Frieden', den sich Nicole 1982 wünschte - und den Grand Prix gewann. Es gibt diesen Frieden kaum. Nicht in der Ukraine, nicht in Gaza, wo Israels Krieg alle Regeln überschreitet."/yyzz/DP/he