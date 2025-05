STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zur Mietpreisbremse:

"Die aktuelle Verlängerung der Mietpreisbremse ist richtig. Sie verhindert, dass sich eine vielerorts schwierige Lage weiter verschärft. Das Ende der Mietpreisbremse würde eine rasant beschleunigte Steigerung der Preise zur Folge haben. Und zwar genau dort, wo die Lage heute schon angespannt ist: in Großstädten, deren Umland und in vielen Universitätsstädten. Doch eine dauerhafte Lösung ist die Mietpreisbremse nicht. Sie ist nur ein Anzeichen dafür, dass die Politik an einem kaputten System herumdoktert. Dabei braucht es grundsätzlichere Lösungen."/yyzz/DP/he