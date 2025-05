Geopolitische Konflikte, übergeordnete Sicherheitserfordernisse und leere Haushalte stellen heute eine große Herausforderung für Regierungen und Verwaltungen dar. Denn in den letzten Jahrzehnten wurden hochsensible und kritische Infrastrukturen geschaffen, welche in ihrer Entstehung hohe Investments von öffentlicher Seite erforderten. Diese gilt es nun zu schützen und zu unterhalten. Im digitalen Zeitalter bedingen diese Entscheidungsprozesse eine Hülle von Daten, welche regelmäßig erhoben und ausgewertet werden müssen. Künstliche Intelligenz beschleunigt diese Prozesse, gerade für viele Dienstleister lauert hier der große Gamechanger. Volatus Aerospace (TSX-V: FLT; WKN: A2JEQU; ISIN: CA92865M1023; 0,09 EUR) ist ein hochspezialisierter Dienstleister im Bereich luftgesteuerter Inspektion, Überwachung und Datenauswertung. Das Geschäft beginnt im aktuellen Quartal zu fliegen, denn der Bedarf kritischer Information steigt täglich. Noch ist es Zeit an Bord zu gehen.

