Taipei (ots/PRNewswire) -Gemtek Technology wird auf der COMPUTEX TAIPEI 2025, die vom 20. bis 23. Mai im Taipei Nangang Exhibition Center stattfindet, eine leistungsstarke Reihe von Technologien der nächsten Generation vorstellen. Gemtek, ein weltweit führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, wird sein neuestes ultraschnelles optisches 800G-Optikmodul und seine Software-Cloud-Plattform vorstellen. Gemtek wird auch die fortschrittlichen Fähigkeiten seines MoAI KI-Routers demonstrieren, der in die Dr.AI-Plattform von IntoWell Biomedical integriert ist. Gemeinsam unterstreichen diese Durchbrüche das Engagement von Gemtek, die digitale Transformation in den Bereichen Telekommunikation, Cloud-Services und KI voranzutreiben.Angetrieben durch das explosive Wachstum von Big Data, Cloud-Anwendungen und KI steigt die Nachfrage nach Übertragungen mit hoher Bandbreite, hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz weiterhin exponentiell an, wodurch sich 800G-Optikmodule als entscheidende Technologie für KI-Cloud-Rechenzentren hervorheben. Aufbauend auf seiner starken Basis in der Telekommunikation hat Gemtek umfassend in die Forschung und Entwicklung seines 800G-Optikmoduls investiert, das auf der diesjährigen Messe sein Debüt geben wird.Als Teil seiner breit angelegten Strategie der digitalen Transformation hat Gemtek sich mit GENIX NETWORKS zusammengetan, um seine exklusive Software Cloud einzuführen. Die Software Cloud ist eine cloudbasierte Plattform, die Netzwerksicherheit, Verkehrsmanagement und Verhaltenskontrolle in einer einzigen Lösung vereint. Die Plattform wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach Online-Datenschutz und Cybersicherheit gerecht zu werden. Sie bietet umfassende Sicherheitsfunktionen wie Firewalls, Virenschutz, Intrusion Prevention und Schutz vor Web-Bedrohungen, die alle auf Deep Packet Inspection basieren und eine zuverlässige und sichere Leistung gewährleisten. Zusätzliche Funktionen wie die QoS-Technologie optimieren wichtige Anwendungen wie Videostreaming und virtuelle Meetings, während die Kindersicherung ungeeignete Inhalte blockiert.Eine weitere wichtige Errungenschaft für Gemtek ist die Partnerschaft mit IntoWell Biomedical bei der Dr.AI-Plattform für intelligente Gesundheitsversorgung. In Verbindung mit dem hochmodernen MoAI KI-Router von Gemtek haben die beiden Unternehmen gemeinsam das Medical Pre-Assessment System (MedPA) und den MoAI Avatar entwickelt. Die Patienten können mit dem MoAI-Avatar interagieren, um Symptome zu beschreiben, die dann automatisch per Sprache-zu-Text (STT) in eine strukturierte SOAP-Notiz übertragen werden. Die Lösung trägt dazu bei, den Dokumentationsaufwand für Gesundheitsdienstleister zu reduzieren, klinische Arbeitsabläufe zu optimieren und die digitale Transformation in Krankenhäusern zu beschleunigen. Diese bemerkenswerte Innovation wurde kürzlich mit dem COMPUTEX 2025 Best Choice Award in der Kategorie "Digital Healthcare" ausgezeichnet.Gemtek und seine Partner werden am Stand M1233a im Taipei Nangang Exhibition Center sowie in der GENIX NETWORKS Nangang Niederlassung ausstellen. Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen und die neuesten Innovationen zu entdecken, auf die wir stolz sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2687157/image_5030926_26813148.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gemtek-technology-prasentiert-800g-optikmodul-software-cloud-und-ki-router-auf-der-computex-taipei-2025-302458631.htmlPressekontakt:chungen_wu@gemteks.com; sabrina_wu@gemteks.comOriginal-Content von: Gemtek Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179810/6036695