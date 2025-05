Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Saisonalität und reduzierte Promotionsaktivitäten vor Preiserhöhungen führten zu solidem, im Vergleich zum vorangehenden Quartal (QoQ) aber abgeschwächtem Nettozuwachs von +12 000 Mobile Postpaid-Abos 1 und +5000 Internet-Abos 1 .



Das Finanzergebnis Q1 2025 lag im Rahmen der Erwartungen. Die Guidance 2025 wird vollumfänglich bestätigt, inklusive der erwarteten Dividende für das Geschäftsjahr 2025 4 von CHF 3.42 pro Klasse A Aktie und ~CHF 0.34 pro Klasse B Aktie im Jahr 2026, was einem Dividendenwachstum von +2,7 % YoY entspricht.



Im Vergleich zur Vorjahresperiode (YoY) nahm der Umsatz um -3.3 % ab. Der Umsatzrückgang schwächte sich aber insbesondere bei den Privatkunden-Abos im Vergleich zum Vorquartal ab. Das bereinigte EBITDAaL 2 konnte um +0,4 % YoY leicht gesteigert werden. Die Sachanlagenzugänge (CAPEX 3 ) nahmen um +9,5 % YoY zu. Der saisonal beeinflusste bereinigte FCF 2 ging zurück (YoY).



Die Dekotierung der Sunrise Klasse A ADSs von der Nasdaq ist auf August 2025 terminiert. Die Handelsvolumen mit Sunrise Aktien verlagerten sich zunehmend an die SIX Swiss Exchange, wobei seit März 2025 der Grossteil des Handels mit Sunrise Aktien in der Schweiz stattfindet.



Wichtige Meilensteine für das weitere Jahr gelegt: Einführung von 5G Standalone (5G SA) im Mobilfunknetz, neues Mobile-Portfolio und neue Treuevorteile vorbereitet, Preisanpassungen vorgenommen. Konsolidierte Ergebnistabelle Q1 2025 3 Mt. '24 3 Mt. '25 Veränderung Umsatz (CHF Mio.) 746,8 722,1 (3,3 %) Privatkunden 544,3 520,3 (4,4 %) Geschäftskunden und Grosshandel 202,1 200,8 (0,6 %) Infrastruktur & Supportfunktionen 0,4 1,0 n/m Bereinigtes EBITDAaL2 239,2 240,0 0,4 % Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 130,7 143,1 9,5 % Bereinigtes EBITDAaL abzgl. Sachanlagenzugänge (CAPEX3) 108,5 96,9 (10,7 %) Bereinigter FCF2 (59,9) (116,5) n/m

Hinweis: Die Finanzkennzahlen werden auf einer angepassten IFRS-Basis dargestellt. Alternative Definitionen der Kennzahlen und Überleitungen finden sich in englischer Sprache im Anhang dieser Ad-hoc-Mitteilung. «Angesichts unserer angekündigten Preiserhöhungen haben wir die Promotionsaktivität bewusst reduziert. Das führte im Q1 erwartungsgemäss zu einem tieferen Kundenwachstum. Dennoch verlangsamte sich der Umsatzrückgang bei den Privatkunden-Abos im Vergleich zum Vorquartal und wir konnten den operativen Gewinn im Jahresvergleich leicht steigern. Wir haben im Q1 zudem wichtige Meilensteine für das weitere Jahr gelegt: Mit der Einführung von 5G Standalone treiben wir Innovationen weiter voran. Die Vorbereitungen zum neuen Mobile-Portfolio sowie wesentliche Treuevorteile stärken unseren strategischen Fokus auf eine langfristige Kundenbeziehung statt kurzfristiger Akquise. Wir bestätigen daher unsere Guidance 2025 vollumfänglich inklusive dem angestrebten Dividendenwachstum», sagt André Krause, CEO von Sunrise. Fortgesetztes Kundenwachstum und gesteigerte Kundentreue Sunrise konnte im Q1 2025 einen fortgesetzten Netto-Kundenzuwachs mit +12 000 Mobile Postpaid RGUs («Revenue Generating Units») sowie +5000 Breitband-Internet RGUs verzeichnen. Das im Vergleich zur Vorjahresperiode verlangsamte Wachstum ist in erster Linie auf Effekte aus dem vierten Quartal 2024 sowie auf bewusst reduzierte Promotionsaktivitäten im Lichte der Preiserhöhungen im Q1 2025 zurückzuführen. Einem starken Wachstum im B2B-Breitbandbereich stand ein Wachstumsrückgang im B2B-Mobile-Bereich entgegen. Ausgewirkt hat sich ferner die sich in der Schlussphase befindende Migration von UPC Kunden hin zu Sunrise Produkten. Der Abschluss der Migration wird für Mitte Jahr erwartet. Gestützt wurde das Wachstum durch eine weiter gesteigerte Kundentreue. Die Abwanderung («Churn») konnte erneut reduziert werden. Mit den Vorbereitungen im Q1 2025 zur Lancierung des neuen Mobile-Portfolios « Swiss Connect » setzte Sunrise ihren gestärkten Fokus auf Kundenloyalität und die Entwicklung der Kundenbeziehung weiterhin konsequent um. Durch die Einführung von 5G Standalone (5G SA) bietet Sunrise als einzige Netzbetreiberin ein flächendeckendes 5G SA-Mobilfunknetz in Europa und geht erneut als Pionierin voran. Während erste Kundinnen und Kunden bereits von den 5G SA-Vorteilen profitieren können, sind für die folgenden Quartale die Zertifizierung weiterer Geräte sowie spezifische Angebote für Privat- und Geschäftskunden geplant. Von den Preisanpassungen sowie den im Q1 2025 erreichten Meilensteine werden positive kommerzielle Effekte in den folgenden Quartalen erwartet. Weiter gesteigerte FMC6-Rate Weiterhin positiv entwickelt hat sich der Anteil Breitbandkunden, der ebenfalls ein Mobile Postpaid-Angebot von Sunrise nutzte. Die Fixed-Mobile-Convergence-Rate (FMC6) stieg um 1,5 Prozentpunkte YoY auf 58,3 %. Per 31. März 2025 zählte Sunrise rund 3,13 Millionen Mobile-, 1,30 Millionen Breitband-Internet- und rund 1,0 Millionen Enhanced TV-RGUs. Solides Finanzergebnis Q1 2025 Der Umsatz ging zurück (-3,3 % YoY) und belief sich auf CHF 722,1 Millionen. Er wurde von tiefer ausfallenden Geräteverkäufen beeinflusst, die sich aus einer schwächeren Nachfrage nach neu lancierten Mobiltelefonen und der Reduktion von geschenkten TV-Geräten in Verbindung mit einem Breitband-Abonnement ergaben. Das kontinuierliche Kundenwachstum vermochte diesen Effekt nur teilweise zu kompensieren. Zudem wirkte sich ebenfalls die anhaltende Preisharmonisierung in der Kundenbasis aus. Das bereinigte EBITDAaL2 hat im Q1 2025 mit +0.4 % YoY leicht zugenommen und erreichte CHF 240,0 Millionen. Gestützt wurde die positive Entwicklung des bereinigten EBITDAaL2 durch leicht tiefere operative Kosten. Hier wirkte sich eine Kombination der kontinuierlich gesteigerten Kosteneffizienz mit zeitlich verschobenen Ausgaben («phasing») zum Beispiel für Marketing-Kampagnen aus. Das bereinigte EBITDAaL2 abzüglich Sachanlagenzugänge (CAPEX3) ging im Q1 2025 um -10,7 % zurück und erreichte CHF 96,9 Millionen. Der Rückgang resultierte primär aus vorgezogenen Investitionen ins Netzwerk sowie in Ausrüstungen für den Internetzugang der Kundinnen und Kunden («Customer Premise Equipment», CPE). Die Investitionen (CAPEX3) nahmen entsprechend um +9,5 % YoY zu und erreichten im Q1 2025 CHF 143,1 Millionen, was 19,8 % des Umsatzes entspricht. Der bereinigte FCF2 sank im Q1 2025 auf CHF -116,5 Millionen. Nebst den gestiegenen Investitionen (CAPEX3) wirkten sich halbjährliche Zins- und höhere Lieferantenzahlungen aus, die in der Regel im ersten und dritten Quartal anfallen, sodass das zweite und zum Grossteil das vierte Quartal massgebend für die erwartete Cashflow-Generierung sind. Bestätigte Guidance für das Finanzjahr 2025: Umsatzwachstum: weitgehend stabil («broadly stable») Bereinigtes EBITDAaL2: Stabiles bis niedriges einstelliges Wachstum («stable to low-single-digit growth») Investitionen/Umsatz: 15-16 % des Umsatzes Bereinigter FCF2:CHF 370-390 Millionen7 Voraussichtliche Dividende 2026 für das Geschäftsjahr 2025: CHF 3.42 pro Klasse A Aktie und ca. CHF 0.34 pro B Aktie4 im Einklang mit der angestrebten progressiven Dividendenpolitik (+2.7 % YoY). Die Dividende wird ausschliesslich aus Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen ausgeschüttet und daher für Schweizer Steuerzwecke als Rückzahlung von qualifiziertem, zusätzlich eingezahltem Kapital behandelt. Dementsprechend unterliegt die erwartete Dividende für das Geschäftsjahr 2025 nicht der Schweizer Verrechnungssteuer von 35 %.5 Für in der Schweiz ansässige Personen, welche die Aktien als Privatvermögen halten, unterliegt die Dividende grundsätzlich auch nicht der Schweizer Einkommenssteuer. Nach der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 beträgt der verbleibende Betrag der Reserven aus ausländischen Kapitaleinlagen ca. CHF 2,58 Milliarden.5 Dekotierung der Sunrise Klasse A ADSs von der Nasdaq für August 2025 terminiert Im Zusammenhang mit dem Sunrise Spin-off von Liberty Global im vergangenen Jahr wurde der Plan bekannt gegeben, dass Sunrise Klasse A American Depositary Shares (ADSs) unter dem Ticker «SNRE» während einer Übergangsperiode von ca. neun Monaten an der Nasdaq kotiert werden. Dies, um das initiale Halten der Aktien und den Handel zu ermöglichen. Dieser Planung entsprechend hat der Sunrise Verwaltungsrat nun beschlossen, die Sunrise Klasse A ADSs Mitte August 2025 von der Nasdaq zu dekotieren. Sunrise plant auch, das gesponserte ADS-Programm für Klasse A und Klasse B ADSs im Anschluss an die Dekotierung der Klasse A ADSs von der Nasdaq zu beenden. Die Sunrise Klasse A Aktien werden unter dem Tickersymbol «SUNN» an der SIX Swiss Exchange kotiert bleiben. Inhaber von Sunrise ADSs sind seit dem 14. November 2024 berechtigt, ihre Sunrise ADSs zurückzugeben und die zugrunde liegenden Sunrise Aktien zu beziehen. Bis am 15. Mai 2025 wurden netto rund 82 % der Klasse A ADSs und 98 % der Klasse B ADSs (die an keiner Börse kotiert und nur «over-the-counter» (OTC) gehandelt werden können) gegen Bezug der zugrundeliegenden Sunrise Aktien zurückgegeben. Gleichzeitig verlagerte sich das Handelsvolumen zunehmend an die SIX Swiss Exchange, wobei seit März 2025 der Grossteil des Handels mit Sunrise Aktien in der Schweiz stattfindet. Sunrise geht davon aus, dass die Dekotierung von der Nasdaq und die Beendigung der gesponserten ADS-Programme die regulatorischen Prozesse zur Berichterstattung vereinfachen wird und Kosten eingespart werden können. Die USA sind nicht der primäre Handelsmarkt für Sunrise Klasse A Aktien und die Kotierung an der Nasdaq war stets nur als temporäre Massnahme gedacht. Der letzte Handelstag der Klasse A ADSs an der Nasdaq wird voraussichtlich Mitte August 2025 sein. Sunrise wird näher zum beabsichtigten Dekotierungsdatum die Nasdaq und den Markt entsprechend den Regulierungsvorgaben der Nasdaq und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) mit einer Meldung über die freiwillige Dekotierung informieren. Sobald die Dekotierung wirksam wird, werden die verbleibenden Klasse A ADSs nicht mehr an der Nasdaq gehandelt. Sie können voraussichtlich jedoch weiterhin am US-OTC-Markt gehandelt werden. Die Beendigung der gesponserten Klasse A und Klasse B ADS-Programme wird voraussichtlich innert 90 Tagen nach dem letzten Handelstag der Klasse A ADSs an der Nasdaq erfolgen. Inhaber von Sunrise Klasse A und Klasse B ADSs werden im Vorfeld über das genaue Datum der Beendigung informiert. Sie sollten jedoch bereits jetzt mit der Planung beginnen, um ihre Bestände und Brokerkonten entsprechend zu verwalten. Sunrise beabsichtigt, nach der Dekotierung der Klasse A ADSs von der Nasdaq, ihre Klasse A und Klasse B ADSs entsprechend dem US-Wertpapiergesetz von 1934 (Securities Exchange Act of 1934) zu deregistrieren und ihre Berichtspflichten gemäss diesem Gesetz zu beenden, sobald dies zulässig ist. _____________________________________ 1 Nettozugänge Privatkunden und B2B. 2 Quantitative Überleitungen zum Nettogewinn/-verlust (einschliesslich der Wachstumsraten des Nettogewinns/-verlusts) und zum Cashflow aus operativer Tätigkeit für die bereinigte EBITDA-, bereinigte EBITDAaL- und die bereinigte FCF-Prognose können nicht ohne unangemessenen Aufwand bereitgestellt werden, da weder (i) bestimmte, nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, einschliesslich: der Komponenten nicht-operativer Erträge/Aufwendungen, Abschreibungen und Amortisationen sowie Wertberichtigungen, Restrukturierung und andere operative Posten, die im Nettogewinn/-verlust aus fortgeführten operativen Tätigkeiten enthalten sind, noch (ii) spezifische Veränderungen des Betriebskapitals, die sich auf den Cashflow aus operativen Tätigkeiten auswirken, enthalten sind. 3 Ohne Zugänge aus Mietaufwendungen und Eishockeyrechten. 4 Durch den Sunrise Verwaltungsrat vorzuschlagen bei Erreichen der Guidance für das Geschäftsjahr 2025 und vorbehältlich der Zustimmung durch die ordentliche Generalversammlung der Sunrise. 5 Die offengelegten Reserven (nach Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024) in Höhe von rund CHF 2,58 Milliarden aus ausländischen Kapitaleinlagen gemäss Artikel 5 Absatz 1bis des schweizerischen Verrechnungssteuergesetzes werden voraussichtlich von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) formell bestätigt werden. Das erforderliche und entsprechende Formular wird in Kürze bei der ESTV eingereicht werden. 6 Die Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz gibt die Anzahl der Privatkunden an, die sowohl einen Festnetz-Breitband-Internetdienst als auch einen Prepaid- oder Postpaid-Mobilfunkdienst abonniert haben, geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden, die einen Festnetz-Breitband-Internetdienst abonniert haben. 7 Im vierten Quartal 2024 erzielte Sunrise mit der Steuerbehörde des Kantons Zürich eine vorläufige Steuervereinbarung, welche die Geschäftsjahre 2019-2024 abdeckt und sich auf rund CHF 60 Millionen beläuft. Der Grossteil des Barbetrags wurde von Liberty Global im Rahmen der rechtlichen Abspaltung eingelegt. Infolgedessen hat Sunrise in der laufenden Periode Steuern aus früheren Jahren erfasst, die grösstenteils über angepasste Steuererklärungen beglichen werden (~CHF 40 Millionen in 2025), während der Rest sich hauptsächlich auf das Jahr 2026 auswirken wird (~CHF 20 Millionen). Über Sunrise Die Sunrise Communications AG («Sunrise») ist mit ihrer starken Nummer-zwei-Position die führende Herausforderin im Schweizer Telekommarkt und ist an der SIX Swiss Exchange (SUNN) kotiert.

Sunrise bietet mit dem umfassendsten Festnetzzugang und einem Weltklasse-Mobilfunknetz die höchste Gigabit-Abdeckung der Schweiz, zeichnet sich mit Premium-Qualität aus und ist bestens für Wachstum gerüstet. Über ihre erstklassigen, zukunftsfähigen Netze bietet Sunrise den Privatkunden hochwertige Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und TV-Dienstleistungen und unterstützt Geschäftskunden aus einer Hand mit 360°-Kommunikations- und integrierten ICT-Lösungen für Konnektivität, Sicherheit und IoT, um deren Digitalisierung voranzutreiben.

Per Ende März 2025 zählte die Sunrise Kundenbasis rund 3,1 Millionen Mobilfunk-, 1,3 Millionen Breitband- und rund 1,0 Million TV-Kunden (RGUs) sowie Tausende von Unternehmen als Geschäftskunden.

Sunrise zeichnet sich durch ein dynamisches, internationales Umfeld aus, in dem jede Stimme gehört wird, Perspektiven geteilt und Werte respektiert werden. Sunrise ist überzeugt, dass die Chancengleichheit für die Vielfalt an Mitarbeitenden entscheidend für den Unternehmenserfolg ist. Die rund 2850 Mitarbeitenden (FTE) aus rund 80 Nationen tragen mit ihrer Expertise, ihrem innovativen Denken und ihrem aussergewöhnlichen Engagement zum Erfolg von Sunrise bei und spiegeln die Vielfalt der Kundinnen und Kunden wider.

www.sunrise.ch Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen über die Zukunft im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter auch zu prognostizierten Finanzdaten, inklusive der Sunrise Prognose für das Jahr 2025, zur Finanzlage, zu Betriebsergebnissen, zur Geschäftstätigkeit, zu Marktanteilen, zum Netz, Umsatz auf angepasster Basis, bereinigten EBITDAaL auf angepasster Basis, bereinigten EBITDAaL abzüglich Sachanlagenzugängen auf angepasster Basis, bereinigten freien Cashflow auf angepasster Basis, zur erwarteten Generierung des bereinigten freien Cashflows sowie deren zeitlicher Planung, zur Sunrise Wachstums- und anderen Strategien, zu Wachstumsaussichten, Erwartungen, Plänen und Opportunitäten von Sunrise, u. a. auch bezogen auf das neue Mobile-Portfolios, zu lancierende Produkte und Dienstleistungen sowie dem damit zusammenhängenden möglichen Zeitrahmen und den möglichen Vorteilen daraus, den Sunrise Absichten hinsichtlich der Angebote mit 5G Standalone und deren zeitlicher Horizont, zu laufenden operativen Effizienzsteigerungen, erwarteten Steuerabgrenzungsaufwendungen, den erwarteten Migrationen der UPC-Kunden, die Erwartung und mögliche Erhöhung künftiger Dividenden, dem Sunrise Plan zur ADS-Dekotierung von der Nasdaq samt Zeitpunkt und Folgen des Delistings sowie andere Information und Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Faktoren, welche die künftige Leistung von Sunrise betreffen und erheblichen Risiken und Ungewissheiten ausgesetzt sind sowie teilweise auch ausserhalb der Kontrolle von Sunrise liegen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die mit diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen u. a. die Fähigkeit von Sunrise, ihre Pläne und Strategien erfolgreich umzusetzen, die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu realisieren, die sich aus einer Serie von Transaktionen, die am 8. November 2024 abgeschlossenen wurden sowie aus der Abspaltung des Schweizer Telekommunikationsgeschäfts von Liberty Global Ltd. an Sunrise (die Transaktion) ergeben sowie unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Kosten im Anschluss daran. Dazu gehört auch die Fähigkeit von Sunrise, danach erfolgreich als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zu agieren und Beziehungen zu wichtigen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten, sowie andere Faktoren, wie etwa detaillierte Einreichungen bei der U.S. Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), darunter zuletzt das von Sunrise eingereichte Formular 20-F und dazugehörige nachfolgende Berichte.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Aussagen über die Zukunft stützen sich auf Erwartungen, die nach Ansicht von Sunrise auf vernünftigen Annahmen basieren. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass diese Erwartungen tatsächlich erreicht werden. Auch wenn Erwartungen aufgrund neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände angepasst werden müssen, entsteht Sunrise daraus keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass man zukunftsgerichteten Aussagen keine übermassige Verlässlichkeit einräumen sollte. Appendix

