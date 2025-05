DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben nach US-Abstufung und mauen China-Daten

DOW JONES--Ostasiatische und australische Börsen neigen am Montag im späten Geschäft zur Schwäche. Sie folgen damit dem US-Aktienterminmarkt, der sich deutlich im Minus bewegt. Denn die USA haben ihre letzte Spitzenbonitätsnote, das Triple-A-Rating, verloren. Mit dem Hinweis auf hohe Haushaltsdefizite und steigende Zinskosten senkte die Ratingagentur Moody's ihre Bonitätnote für das Land um eine Stufe auf Aa1. Dies drückt auch den US-Dollar.

Dazu gesellen sich durchwachsene Konjunkturdaten aus China. Denn die von den USA angekündigten Importzölle haben die chinesische Wirtschaft im April gebremst. Das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamte sich im April, wenngleich auch nicht ganz so deutlich wie befürchtet. Auch der Zuwachs der Einzelhandelsumsätze verlangsamte sich - stärker als erwartet. Und auch die Anlageinvestitionen in den Städten stiegen nicht mehr ganz so deutlich wie zuletzt. Auch hier hatten Ökonomen auf mehr gehofft.

Die Verluste bei asiatischen Aktien fallen niedriger aus als bei den US-Aktienfutures. Denn die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit könnte letztlich zu einem Kapitalabzug aus den USA führen, von dem auch asiatische Vermögenswerte profitieren könnten. Laut OCBC-Analyst Vasu Menon könnten Anlagen außerhalb der USA für globale Investoren attraktiver werden.

Die chinesischen Börsen machen einen Teil ihrer Verluste mit den besser als gedacht ausgefallenen Industriedaten wett. Der Schanghai-Composite und der HSI in Hongkong geben 0,1 bzw. 0,5 Prozent ab. In Japan sinkt der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 37.467 Punkte. Der US-Dollar gibt zwar zum japanischen Yen nach - wie zu den meisten Währungen der Region -, doch bewegen sich die Wechselkurse des Greenbacks zum Yen in etwa auf dem Niveau des Freitagsschluss an den Börsen, so dass vom Devisenmarkt kein übermäßiger Druck auf den Aktienmarkt kommt.

Mit am deutlichsten verliert der südkoreanische Kospi mit einem Abschlag von 1,1 Prozent. Hier geht aber auch die Sorge vor der schwächelnden chinesischen Konjunktur um. Dies gilt auch für das Minus von 0,5 Prozent beim australischen Leitindex S&P/ASX-200. In Australien endet somit die längste Gewinnserie seit August. Zurückhaltung herrscht am australischen Aktienmarkt auch wegen der am Dienstag anstehenden Zinsentscheidung der Zentralbank. Es wird allgemein erwartet, dass die Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Der Bergbaukonzern New Hope senkte seine jährliche Produktionsvorgabe aufgrund von Problemen beim Schienentransport. Der Kurs sinkt um 7,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.302,50 -0,5% +2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.467,10 -0,8% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.599,26 -1,1% +8,3% 08:30 Schanghai-Comp. 3.364,44 -0,1% +0,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.230,95 -0,5% +16,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:14 % YTD EUR/USD 1,1187 0,1 1,1175 1,1213 +7,9% EUR/JPY 162,48 -0,1 162,56 162,63 -0,2% EUR/GBP 0,8410 -0,0 0,8414 0,8416 +1,6% GBP/USD 1,3302 0,2 1,3278 1,3324 +6,1% USD/JPY 145,24 -0,1 145,44 145,04 -7,4% USD/KRW 1.399,13 0,0 1.399,13 1.391,70 -5,2% USD/CNY 7,2067 0,0 7,2067 7,1933 -0,0% USD/CNH 7,2161 0,1 7,2098 7,1987 -1,7% USD/HKD 7,8215 0,1 7,8143 7,8120 +0,6% AUD/USD 0,6409 0,1 0,6404 0,6427 +3,5% NZD/USD 0,5889 0,2 0,5877 0,5910 +5,3% BTC/USD 103.554,75 -0,7 104.279,00 104.011,10 +11,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,47 62,41 +0,1% +0,06 -13,2% Brent/ICE 65,14 65,33 -0,3% -0,19 -12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.217,14 3.203,12 +0,4% +14,02 +22,1% Silber 28,92 28,93 -0,0% -0,01 +3,9% Platin 889,29 888,31 +0,1% +0,98 +1,6% Kupfer 4,54 4,56 -0,5% -0,02 +11,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2025 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.