DJ Pro-Europäer Nicusor Dan gewinnt in Rumänien Präsidentschaftswahl

Von Thomas Grove

DOW JONES--Der Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, hat die Präsidentschaftswahlen in Rumänien gewonnen. Die monatelange politische Instabilität in dem Land ist damit beendet. Dan setzte sich bei der Wahl am Sonntag gegen den Europa-skeptischen Kandidaten George Simion durch, der US-Präsident Donald Trump gelobt hatte. Nach Auszählung fast aller Stimmzettel ergab das vorläufige Ergebnis, dass Dan rund 54 Prozent der Stimmen erhalten hat, während für Simion fast 46 Prozent gestimmt haben.

Rumänien wird seit letztem Jahr von politischer Unsicherheit erschüttert. Das oberste Gericht des Landes hatte die Präsidentschaftswahlen Endes des Jahres wegen illegaler Einflussnahme Russlands in den sozialen Medien zugunsten des eher wenig bekannten rechten Kandidaten Calin Georgescu für ungültig erklärt. Georgescu durfte bei der Wiederholung der Wahl nicht mehr antreten.

