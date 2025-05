Plötzlich im Fokus: Diese deutsche Aktie greift jetzt plötzlich in einem Milliardenmarkt an

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich vor, Sie verdienen jetzt Geld - und zwar mit einem Markt, der vor wenigen Jahren noch komplett tabu war.

Nicht Kleingeld. Sondern echtes, großes Geld.

Kein Tech-Hype. Kein spekulatives Krypto-Abenteuer.

Sondern Cannabis - legal, lukrativ und direkt in Deutschland!

Und das Beste: Der Markt steht erst am Anfang eines gigantischen Wachstumsmotors.

Während die Branchenriesen noch im Lizenzkampf stecken, schreibt Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) längst schwarze Zahlen.

Fokussiert auf den hochprofitablen Markt für medizinisches Cannabis, der seit 2017 in Deutschland legal ist, erzielt Cantourage jetzt Rekordergebnisse.

Vor wenigen Tagen lief diese Meldung über die Ticker:

Cantourage meldet 11,1 Millionen Euro Umsatz - nur im April!

Das entspricht rund 20 % des kompletten Jahresumsatzes von 2024 - in nur einem Monat! Wenn die nächsten Monate ähnlich verlaufen, dürften wir erneut ein Rekordjahr sehen und die Bewertung müsste von den Analysten noch mal neu vorgenommen werden.

Das ist kein normales Wachstum - das ist ein Raketenstart.

Wer jetzt wegschaut, könnte einen der explosivsten Momentum-Trades Europas verpassen.

Die Frage ist längst nicht mehr, ob hier der nächste Cannabis-Gigant entsteht.

Sondern: Wie hoch kann der Kurs explodieren, wenn der Turbo erst gezündet wird?

Cantourage - der neue Player, der den europäischen Cannabis-Markt aufmischt.

Mit der innovativen Telecan°-Plattform revolutioniert Cantourage nicht nur den Vertrieb, sondern kassiert Millionen - direkt im deutschen Gesundheitsmarkt.

Sind Sie schon an Bord?

Cannabis - einst verpönt. Heute verschrieben. Morgen vielleicht Ihr größter Investment-Coup.

Cantourage hat geliefert: 51,4 Millionen Euro Umsatz allein im letzten Jahr.

Sensationelles Wachstum seit 2020. Quelle: cantourage.com



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Und das ist kein Zufall!

Denn seit die medizinische Nutzung von Cannabis in Deutschland gesetzlich verankert wurde, öffnet sich ein Milliardenmarkt - mit klaren Gewinnern. Genau, Sie haben richtig gelesen: hier geht es nicht um ein paar Millionen, dieser Markt ist milliardenschwer! Cantourage ist einer der derzeitigen Gewinner davon.



Das Geschäft brummt - doch die Aktie hinkt hinterher. Noch.

Während Cantourage Umsätze im Millionenbereich einfährt, europaweit expandiert und sogar in der Presse zunehmend Aufmerksamkeit bekommt, kommt der Aktienkurs bisher kaum vom Fleck.

Medien wie die renommierte Wirtschaftswoche fangen an zu berichten. Quelle; Wirtschaftswoche Online Januar 2025



Für viele ist das ein Widerspruch - für smarte Anleger aber eine echte Gelegenheit:

Denn genau jetzt besteht die Chance, eine Wachstumsaktie zu entdecken, die noch unter dem Radar läuft - bevor der breite Markt sie für sich entdeckt.

Wenn die Masse später aufspringen will, sitzen Sie womöglich längst in der ersten Reihe - und beobachten, wie der Kurs genau das nachholt, was das Unternehmen längst vorgemacht hat: Wachstum.

Die Politik legalisiert. Die Gesellschaft akzeptiert. Und Cantourage profitiert

Der europäische Cannabismarkt wächst mit zweistelligen Raten. Und die Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) ist so positioniert, dass jeder neue Schritt in Richtung Legalisierung - sei es medizinisch oder perspektivisch vollständig - direkt in den Umsatz einfließt.

In den nächsten Minuten erfahren Sie:

Warum Cantourage jetzt schon zu den spannendsten Cannabis-Aktien Europas zählt,

Warum Cantourage schon heute verdient, während andere noch hoffen

Wieso das Geschäftsmodell besonders robust und wachstumsstark ist

Und wie Sie als Anleger frühzeitig von diesem Markttrend profitieren können - bevor die breite Masse einsteigt

Medizinisches Cannabis: Ein Milliardenmarkt im Aufbruch - und Cantourage mittendrin

Haben Sie mitbekommen das der europäische Markt für medizinisches Cannabis einer der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit ist? Der Markt zeigt ein starkes Wachstumspotenzial aufgrund von zunehmender Legalisierung, regulatorischen Lockerungen und wachsender Akzeptanz in der medizinischen Anwendung.

Die Legalisierung von Cannabis für den medizinischen Gebrauch hat auch in Deutschland einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Dank verbesserter gesetzlicher Rahmenbedingungen und einer sich wandelnden gesellschaftlichen Akzeptanz erlebt der Markt für medizinisches Cannabis einen regelrechten Boom.

Besonders Unternehmen wie die Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) profitieren von diesen Entwicklungen. Die Gesellschaft ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das von der Liberalisierung des medizinischen Cannabis-Marktes in Europa profitiert. Mit einer effizienten, importbasierten Strategie, einer starken Lieferantenbasis und der Telemedizin-Plattform Telecan° ist Cantourage gut positioniert, um seine Position als Marktführer in Europa, insbesondere in Deutschland, weiter auszubauen.

Die im April veröffentlichten Quartalszahlen belegen dieses höchst eindrucksvoll.

Rekordquartal für Cantourage: EUR 25,6 Mio. Umsatz in Q1 - erstmals mehr als EUR 10,7 Mio. Umsatz in einem Monat

Mit diesem Ergebnis hat die Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) ihren Quartalsumsatz im Jahresvergleich mehr als vervierfacht und seine Marktposition weiter deutlichgestärkt.

Im März 2025 erwirtschaftete das Berliner Unternehmen zudem erstmals einen zweistelligen Monatsumsatz: Mit über 10,7 Millionen Euro wurde der bisherige Höchstwert aus Dezember 2024 (EUR 8,5 Mio.) deutlich übertroffen. Wir fragen uns: Was wird das Jahresergebnis werden, wenn es für die Berliner auch in den restlichen Monaten des Jahres so weiter geht? Im Unternehmen ist man zumindest sehr verzückt, über das Ergebnis aus dem ersten Quartal 2025!

Das erste Quartal 2025 markiert für uns einen bedeutenden Meilenstein - mit 25,6 Millionen Euro Umsatz haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Besonders stolz sind wir auf den März: Zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte konnten wir einen zweistelligen Monatsumsatz realisieren. Das zeigt eindrucksvoll, dass unser skalierbares Geschäftsmodell funktioniert und unsere Kapazitätserweiterungen greifen. Die starke Nachfrage nach unseren Produkten - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und Großbritannien - bestätigt unsere strategische Ausrichtung.

Während andere Marktteilnehmer mit den aktuellen Unsicherheiten und Zöllen im US-Markt konfrontiert sind, profitieren wir von unserer klaren Fokussierung auf Europa. Unser operatives Geschäft ist weitgehend unabhängig von den Entwicklungen in den USA. Stattdessen bauen wir unsere globale Lieferkette weiter aus -insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Anbaupartnern in Kanada -, um unsere Marktführerschaft in Europa langfristig zu festigen.

Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE

Für den Rest des Jahres erwartet Cantourage weiterhin ein starkes Wachstum, da der Markt noch lange nicht gesättigt ist. Die Zahl der Patienten, die von Cannabistherapie profitieren können, ist deutlich höher als bisher angenommen, was enormes Potenzial eröffnet. Was werden wir hier in den nächsten Wochen und Monaten noch an starken Entwicklungen lesen dürfen?

Gesetze in Europa verändern Märkte - Cantourage profitiert sofort

Das Unternehmen verfolgt ein innovatives Geschäftsmodell, welches sich von der traditionellen, integrierten Cannabis-Supply-Chain unterscheidet. Statt alle Produktionsschritte selbst zu übernehmen, trennt das Unternehmen den Anbau vom Herstellungsprozess.

Das ermöglicht Cantourage, weltweit mit erstklassigen Anbaupartnern zusammenzuarbeiten und deren hochwertige Rohware nach Deutschland zu importieren. Dort wird das Cannabis zu medizinischen Arzneimitteln weiterverarbeitet und anschließend europaweit vertrieben.

Die Gesellschaft bezieht Cannabis weltweit, verarbeitet es in seinen europäischen Produktionszentren zu Arzneimitteln und vertreibt diese in den schnell wachsenden europäischen Cannabismärkten.

Darüber hinaus ermöglicht das Unternehmen Cannabisanbauern weltweit den Zugang zum europäischen Markt und hat bisher über 65 langfristige Lieferverträge mit Produzenten aus 18 Ländern unterzeichnet.

Dieser Ansatz erlaubt es, flexibel auf verschiedene Rohstoffquellen zuzugreifen und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards einzuhalten, ohne auf eigene Anbauflächen angewiesen zu sein.

Von Bayern nach Europa: Wie Cantourage Qualität sichert und Wachstum skaliert

Der Produktionsstandort in Bayern spielt eine zentrale Rolle in der Veredelung der Cannabis-Rohware. Cantourage übernimmt hier alle qualitätsrelevanten Herstellerschritte: Trocknung, Trimmen, Keimreduktion und das Erreichen medizinischer Grenzwerte.

Darüber hinaus werden die Produkte verpackt, getestet, etikettiert und für den Versand vorbereitet. Jeder dieser Schritte wird streng dokumentiert und kontrolliert, um den hohen Anforderungen der Arzneimittelregulierung gerecht zu werden.

Da die Produktionskapazitäten in Bayern bereits voll ausgelastet sind, hat Cantourage eine strategische Partnerschaft mit einem Lohnhersteller in Portugal aufgebaut, um das Wachstum zu unterstützen und die Lieferfähigkeit sicherzustellen.



Leider lässt AFP die EInbindung des Videos hier nicht zu, aber mit einem Klick, können Sie das sehr interessante Video direkt bei Youtube anschauen.

Von Schmerz bis Schlaf: Wie medizinisches Cannabis echte Lebensqualität zurückbringt

Die Philosophie der Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) basiert darauf, Cannabis nicht als bloße Droge, sondern als vielseitiges Heilmittel zu verstehen und entsprechend professionell zu verarbeiten.

Es kann indikationsoffen verschrieben werden, was bedeutet, dass es für eine Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden kann. Die wichtigsten Einsatzgebiete sind chronische Schmerzen, die begleitende Behandlung von Krebs- und HIV-Therapien, Palliativmedizin sowie Schlafstörungen.

Cannabis kann ganz unterschiedlichen Menschen bei ganz unterschiedlichen Beschwerden helfen.



Vielfältige Anwendungsfelder von medizinischem Cannabis

Chronische Schmerzen: Viele Patienten leiden unter langanhaltenden Schmerzen, die oft schwer zu behandeln sind. Cannabis bietet hier eine alternative oder ergänzende Therapieoption.

Krebs- und HIV-Therapien: Cannabis kann helfen, Nebenwirkungen wie Übelkeit und Appetitlosigkeit zu lindern und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Palliativmedizin: In der Endphase von schweren Erkrankungen kann Cannabis zur Schmerzlinderung und zur Steigerung des Wohlbefindens beitragen.

Schlafstörungen: Viele Menschen kämpfen mit Schlafproblemen; Cannabis kann hier eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Schlafmitteln bieten.

Diese breite Palette von Einsatzmöglichkeiten macht medizinisches Cannabis zu einem wertvollen Bestandteil moderner Therapieansätze.

Europa im Blick - Cantourage wächst dort, wo sich Wachstum lohnt

Cantourage ist längst über Deutschland hinaus aktiv: Mit Präsenz in Großbritannien, Polen, Österreich, der Schweiz, Tschechien und Dänemark agiert das Unternehmen europaweit - und hebt sich damit klar von vielen Mitbewerbern ab.

In kleineren Märkten wie Österreich oder der Schweiz läuft bereits das Dronabinol-Geschäft, bei großen Märkten wie Frankreich und Spanien wartet Cantourage strategisch ab - bis gesetzliche Rahmenbedingungen profitables Wachstum erlauben.

Das Prinzip dahinter ist einfach: Investiert wird nur dort, wo sich Umsatz kurzfristig realisieren lässt.

Dank verschiedener Produktformen und flexibler Vertriebswege - direkt an Apotheken oder über Großhändler - passt sich Cantourage mühelos an die Regeln und Bedürfnisse jedes Landes an.

Ein breites Portfolio, gezielte Expansion und smarte Marktwahl machen Cantourage zu einem der spannendsten Cannabis-Player Europas.

TeleCAN: Cannabis per Klick - wie Cantourage den Rezeptprozess revolutioniert

Mit TeleCAN hat Cantourage eine Lösung geschaffen, die den Zugang zu medizinischem Cannabis radikal vereinfacht. Statt langer Arzttermine und Papierkram reicht jetzt eine Online-Konsultation - das Rezept kommt digital, die Medikamente per Versandapotheke direkt nach Hause.

Noch nie war es einfacher medizinisches Cannabis auf Rezept zu erhalten. Quelle: cantourage.com, telecan.de

Was früher Hürden bedeutete, wird heute zur Stärke:

Patienten sparen Zeit, überwinden Hemmschwellen und erhalten schnell die Behandlung, die sie brauchen. Besonders für chronisch Kranke oder Erstpatienten ist dieser digitale Weg oft die einzige praktische Option.

Die Vorteile im Überblick:

? Ärztliche Beratung bequem per Video

? Digitales Rezept dank Gesetzesänderung 2023

? Lieferung direkt über Versandapotheken

? Höhere Marktdurchdringung durch smarte Vertriebsstruktur



Auch in Großbritannien geht Cantourage diesen Weg - mit der Plattform "Cantourage Clinic".

Quelle: www.cantourageclinic.com



Produzieren ohne Ballast: Wie Cantourage mit Portocanna die Margen stärkt

Die Partnerschaft mit Portocanna, einem erfahrenen Lohnhersteller in Portugal, ist ein cleverer Baustein in der Wachstumsstrategie von Cantourage.

Bereits im vergangenen Jahr gestartet, wird die Zusammenarbeit nun systematisch ausgebaut - und bringt handfeste Vorteile mit sich:

? Günstigere Produktionskosten dank niedriger Lohn- und Energiekosten in Portugal

? Flexible Skalierung der Verarbeitungskapazitäten - ganz ohne hohe Investitionen

? Stabile Lieferketten für Apotheken und Patienten

? Verbesserte Margen - und damit höhere Profitabilität für Cantourage

Für Aktionäre heißt das: Weniger Kapitalbindung, mehr Effizienz, bessere Ertragschancen.

In einem europäischen Cannabismarkt, der gerade erst in Schwung kommt, sichert sich Cantourage so einen entscheidenden Vorteil:

Marktwachstum mit kontrollierten Kosten und maximaler Beweglichkeit.

Ein Setup, das in einem regulierten, jungen Marktumfeld langfristige Wertsteigerung möglich macht.

Jetzt wird's politisch - und genau das spielt Cantourage in die Karten

Die Teillegalisierung von Cannabis hat den deutschen Markt für medizinische Anwendungen grundlegend verändert. Unternehmen wie Cantourage profitieren von den neuen gesetzlichen Spielräumen - und helfen gleichzeitig, Cannabis als wirksames Heilmittel zu etablieren.

Chronische Schmerzen, Krebsbegleitung, Palliativmedizin, Schlafstörungen - die Einsatzmöglichkeiten sind breit. Und mit jeder gesetzlichen Öffnung wächst der Markt.

Die künftige Bundesregierung hat bereits eine Evaluierung angekündigt - ein starkes Signal für Anleger:

Die politische Richtung stimmt. Die regulatorische Grundlage wird stabiler. Der Markt gewinnt Planbarkeit.

Für Patienten bedeutet das: einfacher Zugang zu alternativen Therapien.

Für Investoren: ein klarer Trend mit Rückenwind.

Cantourage ist dabei strategisch gut aufgestellt:

Solide Marktposition

Breites, praxisnahes Produktportfolio

Partnerschaften für effiziente Produktion und Distribution

Kurz gesagt: Wer jetzt investiert, sichert sich einen Platz in einem wachsenden Gesundheitsmarkt - mit Rückenwind aus der Politik und echtem Potenzial für die nächsten Jahre.

Analysten sehen Verdopplungspotenzial - und der Markt wächst rasant weiter

Die Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) hat sich innerhalb weniger Jahre zum führenden Player im europäischen Cannabismarkt entwickelt - und wächst weiter mit hohem Tempo.

Mehrere Analysten erwarten deutlich höhere Kurse:

?? Montega AG: Kursziel 12 Euro

?? NuWays AG: Kursziel 13 Euro

Das entspräche einer Kurschance von über 100 % gegenüber dem aktuellen Niveau.

Und das ist nur der Anfang:

Der Markt für medizinisches Cannabis in Europa soll bis 2031 auf 24,65 Milliarden US-Dollar anwachsen - mit Cantourage als einem der zentralen Profiteure.

Was für die Aktie spricht:

? Marktführerschaft in einem stark wachsenden Sektor

? Über 50 Mio. Euro Umsatz im letzten Jahr

? Effizientes, skalierbares Geschäftsmodell

? Breite internationale Präsenz

? Klare Kaufempfehlungen durch Analysten

Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG Kursziel 12 Euro

Original-Research: Cantourage Group SE - von NuWays AG Kursziel 13 Euro

Die Aktie der Cantourage Group SE (WKN: A3DSV0 - ISIN: DE000A3DSV01) könnte für Anleger gerade jetzt attraktiv sein, die an das Wachstumspotenzial des medizinischen Cannabis-Marktes glauben. Gründe wie die Marktführerschaft, starkes Umsatzwachstum, ein effizientes Geschäftsmodell, internationale Expansion und positive Analystenempfehlungen sprechen dafür.

Schauen Sie auch einmal direkt auf der Webseite des Unternehmens vorbei.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock-Investor Redaktion.

