München (ots) -Am Samstagabend wurde bei der Preisverleihung des 40. DOK.fest München der DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit an Jasna Krajinovic verliehen. Die slowenische Regisseurin wird für ihren bewegenden Dokumentarfilm RASHID, L'ENFANT DE SINJAR ausgezeichnet.Der Film erzählt die Geschichte von Rashid, der als Kind die Verschleppung und Indoktrinierung durch den IS überlebte. Während seine kleine Schwester noch in Haft ist, gelingt Rashid mit seiner Familie die Rückkehr nach Sindschar im Nordirak - doch die Region bleibt instabil, der Hass auf die jesidische Minderheit lodert erneut auf. An der Schwelle zum Erwachsensein ringt Rashid mit der Frage, ob er bleiben oder gehen soll. Sein Schicksal steht stellvertretend für eine ganze Generation von Kriegskindern - für ihre Träume, Nöte und ihre Widerstandskraft.Aus der Jurybegründung:"RASHID, L'ENFANT DE SINJAR fesselt das Publikum ab Sekunde eins. Seine Erzählungen sind eindringlich, weil sie das Unvorstellbare schildern - Erfahrungen von Gewalt und Verlust. Doch gleichzeitig spricht aus ihm eine bemerkenswerte Resilienz, und trotz allem bewahrt er eine unerwartete Wärme. Dass die Regisseurin genau ihn als Protagonisten gefunden hat, ist eine herausragende Leistung - denn seine Geschichte und seine Persönlichkeit machen den Film so außergewöhnlich. Die Kombination aus besonders starker Autorinnenleistung, beeindruckender Kameraarbeit und einem berührenden, ungeschönten Blick auf menschliche Schicksale führt zu einem Film, der sowohl künstlerisch als auch gesellschaftlich von hoher Relevanz ist."Preisträgerin Jasna Krajinovic:"Zunächst einmal fühle ich mich geehrt und bin sehr berührt, diesen Preis zu erhalten. Aber vor allem fühle ich mich verstanden. Es war eine Herausforderung, jede Form von Sensationslust zu vermeiden und mich stattdessen auf die Details im Leben eines Jungen zu konzentrieren, der den Genozid überlebt hat - auf innere Wunden, die sich wie ungebetene Gäste einschleichen und drohen, jeden Funken seiner Jugend auszulöschen.Ich danke Ihnen dafür, dass Sie ihn mit den Augen eines Kindes gesehen haben - des Kindes, das wir einmal waren und dass wir immer noch sind."Die in Slowenien geborene Filmemacherin studierte Literaturwissenschaft und absolvierte später die renommierte Filmschule INSAS in Brüssel. Heute lebt und arbeitet sie in Belgien. RASHID, L'ENFANT DE SINJAR ist nach TWO SISTERS (2006), DAMIAN'S ROOM (2008) und SUMMER WITH ANTON (2012) ihr vierter Langfilm.Der DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit wurde in diesem Jahr zum zwölften Mal verliehen und ist mit 3.000 Euro dotiert. Gestiftet wird er von B.O.A. Videofilmkunst. Der Preis schafft Aufmerksamkeit für Filme, die in besonderer Weise die Perspektive von Kindern und Jugendlichen sichtbar machen.Zur Jury gehörten in diesem Jahr: Michaela May (Schauspielerin), Heike Schnaar (ZDF, Chefin vom Dienst der Chefredaktion), Thilo Kasper (Teamlead Content-Strategy ARD), Wiebke Schodder (Leiterin Non-Fiction Netflix), Prof. Michaela Braun (Rechtsanwältin) und Christine Kehrer (Leiterin TV/Video SOS-Kinderdörfer weltweit).