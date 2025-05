Der Deutsche Unternehmerbrief

Wie die Bundesstatistiker soeben meldeten, kletterte der Vorrat an Orders im Verarbeitenden Gewerbe hierzulande im März nach vorläufigen Berechnungen um 1,1 % im Vergleich zum Februar und um 2,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Dies war in erster Linie dem Anstieg des Auftragsbestands von 3,7 % im Vergleich zum Vormonat in der Auto-Industrie zu verdanken. Die bestehenden Bestellungen reichen 7,8 Monate weit, nach 7,7 Monaten im Februar.Annerose Winkler