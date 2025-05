Die 3U Holding AG habe nach Darstellung von SMC-Research die bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine große Akquisition abgesagt, was laut SMC-Analyst Adam Jakubowski nun eine Überprüfung der Wachstumsstrategie für das SHK-Segment erfordere.

Laut SMC-Research habe die 3U Holding AG im ersten Quartal den Umsatz um 6 Prozent auf 14,6 Mio. Euro gesteigert. Ermöglicht sei das Wachstum durch das SHK-Segment, dessen Erlöse, auch dank der Übernahme von EMPUR, um 26 Prozent auf 10,0 Mio. Euro geklettert seien. Demgegenüber sei der Umsatz des ITK-Segments ankündigungsgemäß deutlich zurück (-24 Prozent auf 3,7 Mio. Euro) gegangen, während der Umsatz im Segment Erneuerbare Energien mit 1,1 Mio. Euro weitgehend stabil geblieben sei.

Ergebnisseitig sei die Entwicklung deutlich schwächer gewesen. Das EBITDA sei leicht ins Minus gerutscht, während der EBIT-Fehlbetrag im Vorjahresvergleich auf -1,3 Mio. Euro deutlich angestiegen sei. Gelegen habe das einerseits an der Verschiebung der Umsatzstruktur in Richtung des margenschwächeren SHK-Segments und andererseits an den deutlich höheren Kosten, in denen sich nicht zuletzt die Effekte der EMPUR-Übernahme auf den Personalaufwand sowie die Kosten der Akquisition an sich widerspiegeln.

Auch habe 3U im ersten Quartal hohe Anbahnungskosten für die geplante große Akquisition in Kauf genommen, die aber nun abgesagt worden sei. Das Unternehmen begründe dies mit fehlender Einigkeit über den Preis und wolle die weitere Strategie bezüglich Selfio nun neu bewerten.

Da die Analysten die Übernahme noch nicht in ihren Schätzungen berücksichtigt hatten, ergebe sich daraus für ihr Modell kein unmittelbarer Anpassungsbedarf. Was die weitere Strategie angehe, bleibe abzuwarten.

Bis diesbezüglich mehr Klarheit herrsche, lassen sie ihre Schätzungen unverändert, zumal das erste Quartal im Rahmen der Erwartungen der Analysten ausgefallen sei. Für 2025 erwarten sie folglich weiter einen Umsatz von 62,9 Mio. Euro und ein EBITDA von -0,1 Mio. Euro. Auf dieser Grundlage bestätigen sie ihr Urteil "Buy" mit dem unveränderten Kursziel von 2,40 Euro.

