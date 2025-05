Der Goldpreis erholte sich am Montag deutlich, nachdem er am Freitag mit 3.154 US-Dollar ein Tief erreicht hatte. Gold profitiert dabei von den Finanzsorgen der USA. Die renommierte Ratingagentur Moody's senkte am Freitag die Kreditwürdigkeit der USA und stufte die größte Volkswirtschaft der Welt damit ebenso wie Fitch Ratings und S&P Global Ratings unter die ...

