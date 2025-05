DJ EUREX/Renten-Futures starten uneinheitlich - Blick auf US-Bonds

DOW JONES--Uneinheitlich sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Im Fokus steht die Reaktion der Anleihemärkte auf den Verlust des letzten Triple-A-Ratings für die USA. Die Ratingagentur Moodys hatte sie am Freitag abgestuft. Vor allem langlaufende US-Anleihen dürften davon gedrückt werden, heißt es von Händlern.

Ein ähnliches Muster zeigt sich zu Wochenbeginn in Deutschland: Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures notiert nur 1 Tick tiefer bei 130,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,41 Prozent und das Tagestief bei 130,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.977 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert jedoch 20 Ticks auf 120,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 118,69 Prozent.

