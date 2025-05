HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 1630 auf 2040 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern biete branchenführendes Wachstum, das sich aus mehreren Quellen speise, schrieb George McWhirter am Montag. Seine Gewinnschätzungen könnten nun steigen. Die Aussichten blieben grundsolide, gestützt durch die europäische Aufrüstung, die weiter an Fahrt gewinne. Mittelfristige Initiativen, einschließlich einer aggressiven Expansion in den europäischen Raketenmarkt, böten Wachstumsmöglichkeiten, die über das derzeitige Portfolio hinausgingen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009