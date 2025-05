München (ots) -- Mitarbeiterausfall, neue Ordnung im Markt und verschwundene Spirituosen- Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag, 19.05., bis Freitag, 23.05., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Karneval in Köln - eigentlich eine Zeit voller Farben, Musik und ausgelassener Stimmung. Doch während draußen gefeiert wird, herrscht im Kult-Supermarkt Ausnahmezustand. Eine Krankheitswelle hat das Team erwischt, viele Mitarbeitende fallen plötzlich aus. Marktleiter Metin und Supermarkt-Chef Herr Ridders haben keine Wahl: Sie müssen selbst mit anpacken, um den Betrieb am Laufen zu halten.Als wäre das nicht schon Herausforderung genug, wurde der Supermarkt gerade frisch umgebaut. Nichts steht mehr dort, wo es vorher war. Die Regale wurden neu sortiert, Abteilungen umstrukturiert - ein völlig neues System, an das sich alle erst einmal gewöhnen müssen. Die Orientierung fällt schwer, gerade unter Zeitdruck. Für das stark dezimierte Team bedeutet das eine doppelte Belastung.Auch Markus, der erst seit einem Monat Teil der Belegschaft ist, fällt krankheitsbedingt aus. Die körperlich anstrengende Arbeit macht ihm schwer zu schaffen. Der Wahl-Kölner leidet an einer ernsthaften Erkrankung im Bereich des Zwerchfells und Bauchraums. Besonders das schwere Heben der Ware gefährdet seine Gesundheit. Noch ist unklar, ob er dauerhaft im Markt arbeiten kann - steht sein Job schon jetzt auf der Kippe?Währenddessen bereitet die Spirituosenabteilung zusätzliche Sorgen. Hier wird besonders häufig gestohlen - statistisch gesehen 20- bis 30-mal am Tag. Auch im Kölner Supermarkt fehlt plötzlich eine auffällige Menge an Alkohol. Ladendetektiv Ibo ist alarmiert. Er geht der Sache auf den Grund: Wurde die Ware wirklich gestohlen - oder steckt etwas anderes dahinter?"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":Die Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Zu sehen sind humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100931736