Köln (ots) -Nina Chuba, Campino, Giant Rooks, Casper, Zoe Wees, Jan Delay, Ski Aggu und Clueso - viele Stars aus Musik, Show und Comedy sind mit 1LIVE groß geworden. Jetzt feiern sie ihren Radiosender und drei Jahrzehnte Popkultur mit persönlichen Erinnerungen, Backstage-Stories und legendären 1LIVE-Momenten.Die dreiteilige Doku ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Radiosenders, zeigt kaum veröffentlichtes Archivmaterial, das Teil der deutschen Popgeschichte ist, feiert die 1LIVE KRONE und die 1LIVE-Community.Moderiert von Freddie Schürheck - erzählt von denen, die den Sender On Air geprägt haben, leiten oder erfunden haben, wie Michael Imhof, Olli Briesch, Sabine Heinrich, Thorsten Schorn, JC Zeller, Matthias Opdenhövel, Schiwa Schlei und Jochen Rausch.Folge 1 "Jung und Wild"In der ersten Folge startet die Zeitreise mit den Anfängen des Radiosenders, der 1995 als "frecher Jugendsender" ein Experiment war und schnell zu einer Größe in der deutschen Medienlandschaft wurde. "Danach war die Radiolandschaft eine andere", kommentiert Campino, Sänger der Band "Die Toten Hosen", den Sendestart von 1LIVE. Mit Kultsendungen wie "Domian" oder Jan Böhmermanns Radio-Comedy "Lukas' Tagebuch" wird 1LIVE zum Star unter den Jugendsendern.Folge 2 "Bleibt alles anders"Hier blickt unter anderem Musiker Jan Delay zurück auf popkulturelle Zeitgeschichte und sagt über seine besondere Beziehung zu 1LIVE: "Das ist, glaube ich, der einzige Radiosender, zu dem ich so eine Verbindung habe." Moderatorin Sabine Heinrich spricht zum ersten Mal öffentlich darüber, wie sie als Reporterin die Katastrophe bei der Loveparade in Duisburg erlebte - ein kollektiver Schock und tiefe Trauer im Sektor, die auch ihren Platz im Programm von 1LIVE hatten.Folge 3 "Next Level Sektor"In der dritten Folge sind Giant Rooks, Zoe Wees und Ski Aggu am Start und sprechen darüber, welche Bedeutung 1LIVE als digitale Medienmarke heute hat. "1LIVE MACHT STARS - Die Story" istein Meet & Greet mit den Stars - Casper, Clueso, Wir sind Helden und vielen mehr, denn 1LIVE hat auch die Comedy groß gemacht - davon erzählen u.a. Bastian Bielendorfer, Tony Bauer und die Wolter Zwillinge.Die dreiteilige Doku wird online first in der ARD Mediathek zu sehen sein, sowie im WDR Fernsehen zusätzlich in einer 90 minütigen TV-Fassung. Außerdem werden alle drei Folgen ab dem 28.05.25 wöchentlich auf dem 1LIVE YouTube-Kanal veröffentlicht.ARD Mediathek, Mittwoch 21.05.2025WDR Fernsehen, Freitag 23.05.2025, 00:40 Uhr sowie in der 90 minütigen TV-Fassung am Samstag, 14.06.2025 um 20:15 Uhr1LIVE erreicht mit Events und Stars, mit Musiktrends und Popkultur, mit Unterhaltung und auch ernsten Themen täglich ein Millionenpublikum.Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Dokumentation bereits jetzt im Vorführraum der WDR-Presselounge unter presse.wdr.de zur Verfügung.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6036796