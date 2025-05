Die TUI Aktie steht nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem charttechnischen Fehlsignal unter Druck. Vom Wochenhoch bei 7,678 Euro fiel der Kurs am Mittwoch vergangener Woche deutlich zurück und rutschte in der Spitze auf 6,58 Euro ab. Auch zum Wochenauftakt am Montag zeigen sich auf Tradegate bislang keine positiven Impulse - der Kurs ...

