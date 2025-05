Innsbruck (ots) -Unternehmerische Hochschule® überzeugt mit 57 Indikatoren im SpitzenbereichDie Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck überzeugt erneut mit hervorragenden Ergebnissen im aktuellen CHE Hochschulranking 2025. In der Studierendenbefragung erreichen alle am MCI bewerteten Studiengänge Bestnoten - besonders hervorzuheben sind die Bachelorprogramme Biotechnologie, Mechatronik, Medizintechnik, Smart Building Technologies sowie Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik, die mit Gesamtwerten von bis zu 4,7 Sternen glänzen.Insgesamt erzielt das MCI 57 von 68 möglichen Einzelwertungen im Spitzenbereich (ab 3,8 von 5 Sternen) und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der teilnehmenden Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Besonders hohe Bewertungen erhalten die Studiengänge des MCI unter anderem in den Bereichen Betreuung durch Lehrende, Studienorganisation, Praxisbezug, Berufsorientierung sowie der Einführung in wissenschaftliches Arbeiten.Auch in den faktenbasierten Kategorien überzeugt das MCI: In den Bereichen Kontakt zur Berufspraxis, Internationale Ausrichtung, Abschlüsse in angemessener Zeit und Unterstützung am Studienanfang zählt das MCI zur Spitzengruppe. Zusätzlich belegt das MCI mit seinen Ergebnissen in der Drittmittelakquise sowie bei kooperativen Promotionen starke Positionen in der forschungsorientierten Bewertung.Die infrastrukturelle Situation des MCI - insbesondere in Bezug auf Lern- und Arbeitsbereiche sowie die begrenzten Raumkapazitäten - wird hingegen zunehmend kritisch bewertet.Die in inhaltlicher und organisatorischer Sicht hohe Qualität spiegelt sich auch in der allgemeinen Zufriedenheit der Studierenden wider: Hohe Rücklaufquoten unterstreichen die Relevanz und Aussagekraft der Ergebnisse. Die Unternehmerische Hochschule® bleibt damit eine der führenden Hochschulen im deutschsprachigen Raum mit hoher akademischer Strahlkraft und internationaler Leuchtturmwirkung für den Bildungs-, Wissenschafts- & Wirtschaftsstandort.Statements:Brigitte Auer, Leitung des MCI Qualitätsmanagements:"Die Ergebnisse des CHE-Rankings 2025 bestätigen unsere kontinuierlichen Bemühungen, unseren Studierenden eine exzellente Ausbildung zu bieten und sie optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Studiengänge sowohl in der Lehre als auch in der Forschung überzeugen."Andreas Altmann, MCI Rektor: "Das herausragende Ergebnis im aktuellen CHE-Ranking stärkt die Position des MCI als Leuchtturm in der österreichischen und internationalen Hochschullandschaft. Erfolg darf sich jedoch nie auf Leistungen der Vergangenheit ausruhen: Eine moderne Infrastruktur und das dringend benötigte Promotionsrecht sind essenziell, um unsere Innovationskraft weiter auszubauen und heimische Unternehmen mit bahnbrechenden Lösungen für Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle noch stärker zu unterstützen."Oswald Wolkenstein, Vorsitzender des MCI-Aufsichtsrats: "Die erneuten Spitzenergebnisse des MCI unterstreichen eindrucksvoll die herausragende Qualität, Kompetenz und Leistungsstärke der Institution. Gleichzeitig zeigen sie das enorme Potenzial für die Zukunft; dieses gilt es zu nutzen gilt, um den Standort zu stärken und dem MCI die dringend erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen bereitzustellen. Ein neuer Campus ist aus Sicht des MCI Aufsichtsrat unerlässlich."Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol: "Herzliche Gratulation an das Team des MCI zum beeindruckenden Ergebnis. Das Wissen und Können der Menschen, die bei uns leben, arbeiten und wirken, sind unsere wertvollste Ressource. Es freut mich, dass das Bundesland Tirol als starkes Bildungs- und Forschungsland wahrgenommen wird. Das Ranking zeigt, dass sich die Unternehmerische Hochschule® durch die Leistungen der Studierenden und Lehrenden sowie das attraktive Studienangebot in der Landeshauptstadt Innsbruck auszeichnet."Weitere Informationen Hier klicken (https://www.mci.edu/de/medien/news/6471-wieder-top-ergebnisse-fuer-mci-im-che-hochschulranking-2025)Pressekontakt:MCI Internationale Hochschule GmbHTelefon: +43 512 2070-1500E-Mail: presse@mci.eduWebsite: https://www.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/6036814