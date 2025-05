GIGABYTE, ein weltweit führender Anbieter von IT- und KI-Infrastruktur, wird vom 20. bis 23. Mai auf der COMPUTEX 2025 unter dem Motto "Omnipresence of Computing: AI Forward" seine Full-Stack-KI-Lösungen vorstellen. Mit End-to-End-Innovationen in den Bereichen Cloud, Rechenzentrum, Edge und Anwendungen definiert GIGABYTE neu, was Computing im Zeitalter der KI leisten kann.

GIGABYTE auf der COMPUTEX 2025: Beschleunigung der KI-Zukunft mit umfassenden Infrastruktur- und Computing-Lösungen

Komplettlösungen für Rechenzentren: Von der Hardware bis zum Cluster-Management

Im Mittelpunkt der Präsentation steht GIGAPOD, die hochdichte Rack-Scale-Infrastruktur von GIGABYTE für KI-Workloads. In Verbindung mit GPM, der hauseigenen Managementplattform von GIGABYTE, ermöglicht die Lösung eine einheitliche Orchestrierung der Ressourcen, vom Knoten über das Rack bis zum Cluster. Diese leistungsstarke Kombination unterstützt eine schnelle Bereitstellung, Workload-Optimierung und Echtzeit-Systemüberwachung und bildet damit das Rückgrat einer skalierbaren KI-Infrastruktur.

GIGABYTE nutzt seinen G4L3 DLC-Server und ein 4+1-Rackmodul, um die Eignung von GIGAPOD für Rechenaufgaben mit höherer Dichte zu demonstrieren, wobei Direct Liquid Cooling zur Steigerung der Energieeffizienz und der thermischen Leistung eingesetzt wird. Durch die Integration und Validierung auf Systemebene ermöglicht GIGABYTE eine beschleunigte Bereitstellung durch Partnerschaften mit Branchenführern.

GIGABYTE positioniert sich als AI-Rechenzentrumsinfrastrukturanbieter und bietet L12-Rechenzentrumsdienste an, die Beratung, Anlagenplanung, Systemintegration, Bereitstellung und laufenden Betrieb umfassen. Mit einer umfassenden Palette an KI-Servern und Rack-Level-Systemen, die AMD Instinct, Intel® Gaudi® 3 und NVIDIA HGX unterstützen, bietet GIGABYTE optimierte Leistungsdichte, skalierbare Architektur und tiefe Systemintegration und liefert damit schlüsselfertige Lösungen, die die Zeit bis zur KI verkürzen.

KI-Training mit modernsten Plattformen

Im Bereich KI-Training bietet GIGABYTE ein umfassendes Sortiment an Hochleistungsservern, die für die Unterstützung der neuesten GPU-Architekturen und die Maximierung des Rechendurchsatzes entwickelt wurden:

AMD-Plattform: Ausgestattet mit den neuesten GPUs der AMD Instinct MI350-Serie und Pensando Pollara 400 (PCIe NIC) bieten sie außergewöhnliche KI-Rechenleistung für Workloads der nächsten Generation.

Intel-Plattform: Mit Intel® Xeon®-Prozessoren der 5. Generation und Gaudi® 3 KI-Beschleunigungen sind diese Plattformen speziell auf KI-Implementierungen im Unternehmensmaßstab und Echtzeit-Inferenzszenarien zugeschnitten.

NVIDIA Enterprise AI Factory: Für agentenbasierte und physische KI-Workflows, autonome Entscheidungsfindung und mehr integriert dieses Full-Stack-Design GIGABYTE XL44-SD1 mit NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, NVIDIA Spectrum-X und NVIDIA AI Enterprise.

Ein besonderes Highlight ist die neue NVIDIA GB300 NVL72-Plattform mit 72 Blackwell-GPUs und 36 Grace-CPUs in einem flüssigkeitsgekühlten Gehäuse, die von ConnectX-8 SuperNICs für massive KI-Inferenz unterstützt wird. Zu den robusten Plattformen von GIGABYTE gehören auch OCP-konforme Rack-Level-Systeme und fortschrittliche Speicherarchitekturen, die CXL für disaggregierte Rechen- und Speicherfunktionen nutzen.

GIGABYTE arbeitet außerdem mit führenden Speicherpartnern zusammen, um Speichertechnologien der nächsten Generation zu liefern, die Workloads im Petabyte-Bereich und KI-Cluster mit extremer IOPS-Leistung ermöglichen.

Inferenz am Rand und darüber hinaus

GIGABYTE stellt eingebettete Systeme und KI-Mini-PCs auf Basis von NVIDIA Jetson, Intel und AMD vor, die KI mit geringer Latenz in der intelligenten Fertigung, im Transportwesen und in gewerblichen Bereichen ermöglichen. Eine Smart-Factory-Demo zeigt das KI-Vision-System von GIGABYTE für die Echtzeit-Personenzählung und -flussanalyse.

Für Endbenutzer präsentiert GIGABYTE seine Flaggschiff-Produkte für KI und Gaming, angeführt von den Motherboards Z890 und X870 /X870E mit KI-beschleunigter DDR5-Speicherübertaktung und KI-Tuning, gepaart mit dem AI TOP Utility Utility für die lokale Modelloptimierung. Die GPUs GeForce RTX 50 und Radeon RX 9000 feiern ihr Debüt mit Flüssigkeits-, Luft- und SFF-Designs. Copilot+ KI-Laptops verfügen über den exklusiven GIMATE KI-Agenten und WINDFORCE Infinity EX-Kühlung. Ebenfalls zu sehen: FO32U2P, der weltweit erste DP2.1 UHBR20 QD-OLED-Monitor, und FO27Q5P, der schnellste 500-Hz-QD-OLED-Monitor. Der neue AORUS SUPREME 5-Desktop wird mit AMD X3D-CPUs und erstklassiger Flüssigkeitskühlung angetrieben.

Durch die Beschleunigung der Einführung intelligenter Infrastrukturen schafft GIGABYTE eine intelligentere, vernetztere Welt, in der Computing den Weg in die Zukunft weist.

