Berlin (ots) -Dreame Technology (https://de.dreametech.com/), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt mit dem H15 Pro Heat seinen neuesten Nass- und Trockensauger vor. Das Modell vereint erstmals Heißwasserreinigung mit KI-gestützter Schmutzerkennunng und intelligenter Navigation. Mit einer Saugkraft von 22.000 Pa, einer verhedderungsfreien Bürstentechnologie und RGB-Sensorik zur Schmutzidentifikation reinigt der H15 Pro Heat mühelos von Ecke zu Ecke - auch bei hartnäckigem Schmutz wie Küchenfett.Ein echtes Highlight ist der AI DescendReach Roboterarm, der automatisch absenkt, um Lücken von bis zu 2 cm nahtlos zu überbrücken - für eine makellose Reinigung bis an die Kanten. Die liegende Navigation erlaubt außerdem eine vollständig appgesteuerte Steuerung, ganz wie bei einem Saugroboter.Das Modell bietet außerdem eine weiterentwickelte Selbstreinigung, die Bürsten effizient mit Heißwasser reinigt, automatisch trocknet und Beschädigungen am Roller vermeidet. Die ThermoTub-Technologie sorgt für eine intensive Bürstenwäsche bei 100°C - für ein hygienisches Reinigungserlebnis ohne Rückstände.Leistungsstarke Heißwasserreinigung bei 85 GradDer H15 Pro Heat spült die Walzenbürste mit 85°C heißem Wasser und erzielt eine Bodenreinigung bei bis zu 55°C, was selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fettflecken gründlich entfernt. Das neu entwickelte Reinigungsmittel ist für den Einsatz mit Heißwasser optimiert und verbessert die Reinigungseffizienz um das Dreifache - und das schonend für empfindliche Böden wie Holz.*Lückenlose Sauberkeit mit dem AI DescendReach RoboterarmDie neuartige GapFree-Technologie des Roboterarms erkennt automatisch offene Flächen vor dem Gerät und senkt sich binnen 0,2 Sekunden ab - für eine lückenlose Reinigung ohne Rückstände. Dank Doppelbürsten an den Seiten reinigt der H15 Pro Heat auch direkt an Wänden und Kanten - ohne Schäden und nahezu ohne Wasserstreifen.*Intelligente Schmutzerkennung durch RGB-SensorikDer RGB-Sensor des H15 Pro Heat ist 5-mal empfindlicher als bei früheren Modellen. Er erkennt Art und Menge des Schmutzes - von Krümeln bis zu Flüssigkeiten - und passt die Saugkraft automatisch an. Das spart Energie und sorgt für perfekte Ergebnisse in nur einem Durchgang - ideal bei verschüttetem Müsli und Milch.*Flach wie nie: 180-Grad-Flachdesign mit smarter NavigationDank der 180°-Liegefunktion lässt sich der H15 Pro Heat bequem per App wie ein Saugroboter steuern. Die hinteren GlideWheel-Räder ermöglichen Vor- und Zurückfahren, auch unter Möbeln - selbst bei nur 13 cm Bauhöhe (Bürstenkopf: 8,9 cm). Die intelligente Antriebstechnologie sorgt dafür, dass Ziehen genauso leicht geht wie Schieben.Starke Saugleistung & lange LaufzeitMit 22.000 Pa Saugkraft und bis zu 72 Minuten Laufzeit im leisen Modus (20 Minuten bei Heißwasserbetrieb) bewältigt der H15 Pro Heat jede Art von Schmutz - ob feucht oder trocken, grob oder fein, vom verschütteten Saft bis zur eingetrockneten Soße.*Smarter SelbstreinigungsmodusDer integrierte RGB-Sensor überwacht nicht nur die Bodenverschmutzung, sondern aktiviert auch automatisch das passende Selbstreinigungsprogramm - abhängig von der Wasserqualität im Abwassertank. Ein Feuchtigkeitssensor in der Bürste steuert zudem die Trocknung, um ein Über- oder Untertrocknen zu verhindern. Für eine gründliche Reinigung sorgt die ThermoTub-Technologie, bei der die Bürste in einem Bad aus 100°C heißem Wasser vollständig durchgespült wird - mit 147,9 % mehr Wasserfluss als beim Vorgänger.*Preis & VerfügbarkeitDer Dreame H15 Pro Heat ist ab dem 19. Mai 2025 zum Verkaufspreis von 699 EUR erhältlich. Zur Einführung bietet Dreame einen Rabatt von 100 EUR für die ersten sieben Tage. Der Sauger ist im offiziellen Dreame Online-Shop (https://de.dreametech.com/pages/nass-und-trockensauger-h15-pro-heat), bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0F1DKQXJV?maas=maas_adg_011D190920E2A1F67BEBFC35D9EDE962_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Dreame.Alle mit Sternchen* versehenen Angaben basieren auf internen Labordaten bzw. Testberichten von TÜV Rheinland und GTT. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung variieren..Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097431/100931740